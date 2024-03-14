scorecardresearch
NewsभारतAP TET 2024 का रिजल्ट आज होगा जारी

AP TET 2024 का रिजल्ट आज होगा जारी

स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश द्वारा आज, 14 मार्च को आंध्र प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एपी टीईटी) फरवरी 2024 के परिणाम घोषित करने की उम्मीद है। एक बार परिणाम लिंक सक्रिय होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी। aptet.apcfss.in, अपने संबंधित परिणामों की जांच करने और डाउनलोड करने के लिए।

Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 14, 2024 13:14 IST
result
result

जाँच करने के चरण
एपी टीईटी 2024 परिणाम की जांच करने के लिए उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट यानी aptet.apcfss.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, उम्मीदवार उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें लिखा है, 'एपी टीईटी परिणाम 2024' (लिंक सक्रिय होने पर)।

चरण 3: स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।

चरण 4: पूछे गए क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

चरण 5: आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 6: अपना परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

एक बार परिणाम आने के बाद, उम्मीदवार अपने संबंधित परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, AP TET 2024 का आयोजन 27 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया गया था. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी. 
शिफ्ट 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शिफ्ट 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी।

अनंतिम उत्तर कुंजी 6 मार्च को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 7 मार्च तक इसे चुनौती देने की अनुमति दी गई थी। 
अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों से आधिकारिक वेबसाइट पर जाने का अनुरोध किया जाता है।

