Airport Style में Delhi में बनने जा रहा है एक और बड़ा Railway Station !

Airport Style में Delhi में बनने जा रहा है एक और बड़ा Railway Station !
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होगी क्योंकि जिसे राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी या गुजरात जाना होगा वे बिजवासन वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़ने चले जाएंगे। इससे दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक घटेगा और स्थानीय लोगों की परेशानी कम होगी। जाम भी कम लगा करेगा।
New Delhi और Old Delhi Railway Station की भीड़ शायद आपने देखी होगी। दिल्ली से बिहार , ओडिशा, बंगाल जाना हो या केरल , मुंबई, गुजरात यहीं से ट्रेनें मिलती हैं। हालांकि जल्द ही यहां की भीड़ थोड़ी कम हो सकती है। जी हां, राजधानी को एक और बड़ा रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार के बाद यह पांचवां बड़ा स्टेशन होगा। इस स्टेशन की लोकेशन ऐसी है कि आप अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उतरकर आगे का सफर ट्रेन से कर सकते हैं या ट्रेन से आकर प्लेन पकड़ सकते हैं। यह मॉडर्न रेलवे स्टेशन Bijwasan में बनेगा। पहले वन विभाग की जमीन होने का दावा करने वाली याचिका के कारण यह मामला लटका हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एनजीटी ने याचिका खारिज कर दी है। इस समय बिजवासन में छोटा रेलवे स्टेशन है। जब यह बड़े स्टेशन में तब्दील हो जाएगा, तब यात्री यहां से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ट्रेनें पकड़ सकेंगे। रिपोर्ट की मानें तो अगले कुछ महीनों में बिजवासन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह मॉडर्न दिखने लगेगा।
NGT
NGT ने अपने फैसले में कहा है कि 1 लाख 24 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बिजवासन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। यह जमीन वन विभाग की नहीं है। बिजवासन रेलवे स्टेशन पर अब 8 प्लेटफॉर्म बनेंगे। अभी यहां केवल दो प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए 4 सबवे बनाए जा रहे हैं। यह जगह द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन से पास है। ऐसे में कनेक्टिविटी के लिहाज से यह दिल्लीवालों के लिए शानदार होने वाला है। पास में ही अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने की भी योजना है।
दिल्लीवालों को फायदा
