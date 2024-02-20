PM Modi ने Jammu - Kashmir को दी 32,000 करोड़ की सौगात, 1500 लोगों को दिया Job Letter

PM Modi आज 20 फरवरी को Jammu - Kashmir में 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधान मंत्री कार्यालय के अनुसार, ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम और नागरिक सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर के करीब 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित किया है। जम्मू से प्रधानमंत्री ने देशभर में 13,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इन परियोजनाओं में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं।

1500 लोगों को नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 1,500 नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और ‘विकसित भारत, विकसित जम्मू’ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है।

परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें बनिहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान (48 किमी) और नव विद्युतीकृत बारामूला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान खंड (185.66 किमी) के बीच रेलवे लाइन शामिल है। साथ ही उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। बनिहाल-खारी-सुंबर-संगलदान खंड का चालू होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यात्रियों को बेहतर सवारी अनुभव प्रदान करने वाले पूरे मार्ग पर गिट्टी रहित ट्रैक (बीएलटी) का उपयोग किया गया है। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग टी-50 (12.77 किमी) खारी और सुंबर के बीच के हिस्से में स्थित है। प्रधानमंत्री ने देश के अन्य हिस्सों के लिए करीब 13,500 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री देश भर के कई उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी जम्मू, एनआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईएसईआर में छात्रावास, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, सभागार आदि जैसे राष्ट्र-सुधारित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन और समर्पण करेंगे।