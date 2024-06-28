scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतअनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी का कार्ड दिखने में है कुछ ऐसा

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी का कार्ड दिखने में है कुछ ऐसा

अनंत और राधिका की शादी के कार्ड का वीडियो जिसनें सबको हैरान कर के रख दिया है। शादी का कार्ड है ही इतना अनोखा की इसने सबको निशब्ध ही कर दिया। कार्ड का वीडियो सामने आते ही ये वायरल हो गया।

Advertisement
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Jun 28, 2024 15:57 IST
अनंत और राधिका की शादी के कार्ड का वीडियो जिसनें सबको हैरान कर के रख दिया
अनंत और राधिका की शादी के कार्ड का वीडियो जिसनें सबको हैरान कर के रख दिया

मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसी को लेकर मार्च में दोनों का प्री-वेडिंग कार्यक्रम गुजरात के जामनगर में बड़ी धूमधाम से हुआ था। ना सिर्फ़ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड के भी नामी सितारे यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नज़र आये। बड़े कारोबारी देश-विदेश से यहाँ पहुँचे थे।  इसी के बाद मई से जून में अनंत और राधिका की क्रूज़ पर मानी थी प्री-वेडिंग 2 की पार्टी। जहां बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मौजूद थी। ये जलसा भी काफ़ी रोमांचित नज़र आया था। आकाश और श्लोक अंबानी की बेटी वेदा के पहले जन्मदिन की पार्टी भी बेहद ख़ास रही थी। इसने सबको शादी के लिए बेसब्र बना दिया था। 

advertisement

Also Read: Jio का रिचार्ज हुआ महंगा, 3 जुलाई से लागू होंगी नई दरें, जानिए क्या है नई टेरिफ

अनंत और राधिका की शादी के कार्ड

ब शादी की तारीख़ नज़दीक आ रही है और सामने आया है अनंत और राधिका की शादी के कार्ड का वीडियो जिसनें सबको हैरान कर के रख दिया है। शादी का कार्ड है ही इतना अनोखा की इसने सबको निशब्ध ही कर दिया। कार्ड का वीडियो सामने आते ही ये वायरल हो गया। 

कार्ड का वीडियो सामने आते ही ये वायरल हो गया

शादी का कार्ड एक बड़े गोल्डन रंग के डिब्बे में है। गोल्डन डिब्बे को खोल कर उसमें एक ऑरेंज रंग का डिब्बा है। उसमें विष्णु जी की तस्वीर में उनके हृदय पर लक्ष्मी माँ की तस्वीर छपी है, पूरे ऑरेंज डिब्बे पर विष्णु श्लोक है। ऑरेंज डिब्बे को खोलते ही विष्णुमंत्र सुनाई देते हैं जो सच में एक अलग ही अनुभूति कराता है। डिब्बे में बैखुंड की तस्वीर छपी है जिसको विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास बताया जाता है। ऑरेंज बॉक्स में है एक गोल्डन बुक जिसमें विष्णु जी की छोटी सी मूर्ति भी लगी है और उसमें हर पन्ने पर शादी के फंक्शन की जानकारी है। 

* पहले पन्ने पर गणेश जी की मूर्ति के साथ शादी का निमंत्रण पत्र शुरू होता है 

* दूसरे पन्ने पर कलाकारी से परिपूर्ण एक छोटा लिफ़ाफ़ा है जिसमें अंबानी परिवार के हाथों से लिखा हुआ एक पत्र है

* तीसरे पन्ने पर फिर विष्णु-लक्ष्मी की साथ में तस्वीर है 

* चौथे पन्ने पर माँ अम्बे की डेटाचेबल फ्रेम वाली फोटो है 

* पाँचवें पन्ने पर श्रीनाथ जी की तस्वीर के साथ टिम-टिमाते दिये इस कार्ड को चार चाँद लगाते नज़र आयी 

* आख़िरी पन्ने पे ऋग्वेद का श्लोक लिखा है -

I Am the same as you, You are the same as me
Our minds are alike, our words are alike, our hearts are alike 

फिर एक छोटे ऑरेंज डिब्बे में एक छोटा सा मंदिर है जिसे कहीं भी आसानी से ला-जकते हैं। आख़िर में एक पैकेट में दोरुखा पश्मीना शॉल है जो कश्मीर में कारीगरों ने हाथों से बनाई है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 28, 2024