अकासा एयर और इंडिगो की उड़ानें निशाना बनीं, 3 दिनों में 12 बम धमकियां मिलीं

बुधवार को बम की धमकी मिलने के बाद 184 लोगों को लेकर दिल्ली-बेंगलुरु आकाश एयर की उड़ान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। ये विमान बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहा था।

अकासा एयर ने एक बयान में पुष्टि की कि उनकी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने तुरंत पायलट को विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ने की सलाह दी। अकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा, "कैप्टन ने सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया और अनुमान है कि विमान दोपहर 2:00 बजे के आसपास पहुंचा।"

यह घटना पिछले तीन दिनों में विमानों को निशाना बनाकर बम से उड़ाने की धमकियों की श्रृंखला का हिस्सा है। उसी दिन इंडिगो की फ्लाइट 6E 651 में भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया, जहां विमान को अलग कर दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया। इंडिगो ने पुष्टि की कि सभी यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सुरक्षा उपाय तुरंत किए गए।

पिछले 72 घंटों में 12 उड़ानों में बम की धमकियाँ मिली हैं, जिससे व्यापक व्यवधान पैदा हुआ है। अकेले मंगलवार को ही कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिनमें एयर इंडिया की दिल्ली-शिकागो उड़ान, दम्मम-लखनऊ इंडिगो उड़ान और दरभंगा से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान शामिल हैं। अन्य प्रभावित उड़ानों में अकासा एयर की बागडोगरा-बेंगलुरु रूट और मदुरै से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शामिल हैं।

सप्ताह की शुरुआत में, तीन और उड़ानों को निशाना बनाया गया, जिसमें मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान और मस्कट और जेद्दा जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानें शामिल थीं। हालाँकि इनमें से कई धमकियाँ झूठी साबित हुईं, लेकिन हर अलर्ट ने आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ शुरू कर दीं और उड़ानों को डायवर्ट किया गया, यात्रियों को निकाला गया और सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए।

बढ़ते खतरों के जवाब में, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की अगुवाई में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य खतरे के स्तर का आकलन करना और यह सुनिश्चित करना था कि यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल लागू हों।

चूंकि बम की धमकियों के कारण उड़ान संचालन बाधित हो रहा है, इसलिए अधिकारी सुरक्षा जांच बढ़ा रहे हैं और यात्रियों को उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी रखने की सलाह दे रहे हैं। इन धमकियों के स्रोत की जांच जारी है, लेकिन एयरलाइंस सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।