AB PMJAY 2024: आयुष्मान वय वंदना कार्ड क्या है, कैसे करें रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए विस्तारित स्वास्थ्य कवरेज योजना का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी थी, जिससे भारत में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा, जो लगभग 4.5 करोड़ परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। एबी पीएम-जेएवाई कार्यक्रम के तहत सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशेष कार्ड - आयुष्मान वय वंदना कार्ड - जारी किया जा रहा है।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

29 अक्टूबर से, जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड है, वे विस्तारित योजना के तहत AB PMJAY के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। AB PM-JAY का लाभ अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। विस्तारित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत, बुजुर्ग व्यक्तियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के होने से परिवार के खर्च कम करने और चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।

प्रेस सूचना ब्यूरो ने 10 दिसंबर को कहा, "अब 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इन वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा। यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। अगर घर में किसी बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड है, तो परिवार का खर्च कम होगा और उनकी चिंताएं भी कम होंगी।"

पीआईबी संदेश

पीआईबी संदेश में आगे कहा गया है: "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश में 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कार्ड सार्वभौमिक है और इसमें आय की कोई सीमा नहीं है, चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग। यह बताते हुए कि यह योजना अपनी सार्वभौमिक प्रयोज्यता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, श्री मोदी ने कहा कि घर के किसी बुजुर्ग के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड होने से, जेब से होने वाले खर्च में काफी हद तक कमी आएगी। उन्होंने इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी और यह भी बताया कि यह योजना दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई थी।" यह कार्ड 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो।

पारिवारिक लाभ: यदि एक ही घर में कई बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, तो 5 लाख रुपये का कवरेज उनके बीच विभाजित किया जा सकता है।

पंजीकरण प्रक्रिया: लाभार्थियों को पीएम-जेएवाई पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा और अपने कार्ड को सक्रिय करने के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, भले ही उनके पास पहले से ही आयुष्मान कार्ड हो।

आवेदन कैसे करें

स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों को PMJAY पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर पंजीकरण करना होगा। मौजूदा आयुष्मान कार्डधारकों को भी पोर्टल या ऐप पर फिर से आवेदन करना होगा और नए कार्ड के लिए अपना ईकेवाईसी पूरा करना होगा।