scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतAadhar Update: आधार अपडेट करने का आखिरी मौका, 14 सितंबर से पहले करना होगा

Aadhar Update: आधार अपडेट करने का आखिरी मौका, 14 सितंबर से पहले करना होगा

अगर आप अब भी आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पाए हैं तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपको पैसे भरने होंगे।आधार कार्ड से जुड़ी मुफ्त सेवाओं की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2024 है। इसके बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) प्रत्येक जनसांख्यिकीय अपडेट के लिए ₹50 शुल्क लगाएगा।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 4, 2024 19:21 IST

अगर आप अब भी आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पाए हैं तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपको पैसे भरने होंगे।आधार कार्ड से जुड़ी मुफ्त सेवाओं की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2024 है। इसके बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) प्रत्येक जनसांख्यिकीय अपडेट के लिए ₹50 शुल्क लगाएगा। 

advertisement

अभी आपके पास मौका है कि UIDAI वेबसाइट के अनुसार, इस मुफ्त सेवा अवधि के दौरान, नागरिक अपनी पहचान और पते के दस्तावेज़ को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं।

किन दस्तावेज़ों को जमा किया जा सकता है?

पहचान और पते के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा किए जा सकते हैं:

राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
किसान फोटो पासबुक
भारतीय पासपोर्ट
सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
विवाह प्रमाण पत्र
ST/SC/OBC प्रमाण पत्र
दिव्यांग पहचान पत्र
ट्रांसजेंडर पहचान पत्र

दस्तावेज़ कैसे जमा करें:

आप इन दस्तावेजों को myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या किसी भी आधार केंद्र पर जाकर भी दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।

आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे अपडेट करें:

myAadhaar पोर्टल पर जाएं।
अपने आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के साथ लॉगिन करें।
अपने प्रोफाइल में प्रदर्शित पहचान और पते के विवरण की जांच करें।
यदि विवरण सही है, तो पुष्टि करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आधार अपडेट के लिए शुल्क:

14 सितंबर 2024 के बाद, प्रत्येक अपडेट के लिए ₹50 शुल्क देना होगा।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 4, 2024