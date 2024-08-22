9:45 या 10:59 – सही समय पर तत्काल टिकट बुक करने के आसान टिप्स जो दिलाएंगे कंफर्म बर्थ

Tatkal Ticket Booking: अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन की कन्फर्म टिकट आपके हाथ नही लग पाती। तत्काल बुकिंग के समय आप लॉगिन तो सही समय पर कर लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको तत्काल बुकिंग नहीं मिलती है। वहीं कई बार सही समय पर लॉगिन करने की कोशिश करने पर ज्यादा ट्रैफिक के चलते वेबसाइट भी हैंग हो जाती है। ऐसे में इस बात को लेकर बहुत सारी कन्फ़्यूशन हो जाती हैं कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए लॉगिन करने का सबसे सही समय क्या होता है?

advertisement

Also Read: IRCTC की ऑफिशियल साइट पर जाकर मास्टर लिस्ट भी बना ले

कब शुरू होती है तत्काल बुकिंग

सबसे पहले ये जानना चाहिए कि IRCTC की साइट से आप तत्काल टिकट बुकिंग कब करा सकते है? तो नियम यह बताता है कि हर दिन AC कैटेगरी की ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है, वहीं, ट्रेनों के स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग हर सुबह 11 बजे से शुरू होती है। यही एक समय है जब आप तत्काल बुंकिग करा सकते है

कब करना चाहिए लॉगिन

आपको बता दें कि आपको सचेत होकर सही समय पर एसी या स्लीपर की बुकिंग के लिए आपको तय समय से 3-5 मिनट पहले लॉगिन कर लेना चाहिए। ऐसा करके आपके बिल्कुल सही समय पर बिना किसी झंझट के लॉगिन करने की संभावना बढ़ जाती है, और आप जल्द से जल्द टिकट पा सकते है।

Also Watch: 20 हज़ार से कम में लैपटॉप

ये गलती बिल्कुलथ न दोहराएं

आपको सबसे जादा ये ध्यान में रखना चाहिए कि तत्काल की बुकिंग के लिए आपको कभी 10-15 मिनट पहले लॉगिन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने पर तत्काल विंडो खुलते समय आपका लॉगिन सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अक्सर हम जल्द बाजी में पहले से लागिंग कर लेते है तो इस गलती से हमे बतना चाहिए, ताकि सही समय पर लॉगिन कर सके।

इस समय बिल्कुल लॉगिन न करें

अक्सर देखा गया है कि समय से पहले लॉगिन वाली गलती तो करते ही है पर बहुत से लोग आखिरी के 1-2 मिनट में भी लॉगिन कर लेते है और ऐसा करने पर हैवी ट्रैफिक करने के कारण आपका लॉगिन अटक सकता है। जिससे हम अपने टिकट मिलने की अवधी के साथ चान्स खो बैठते है।

IRCTC की ऑफिशियल साइट पर जाकर मास्टर लिस्ट भी बना ले

तत्काल बुकिंग करने से पहले आपको IRCTC की ऑफिशियल साइट पर जाकर मास्टर लिस्ट भी बना लेना चाहिए। ऐसा करके तत्काल बुकिंग के समय आप पैसेंजर की डीटेल्स भरने से बच जाएंगे और आपका टिकट भरने का समय भी कम हो जाएगा। और आप आसानी से टिकट जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते है।