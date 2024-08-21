scorecardresearch
Lenovo Tab Plus Review: कम बजट में बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन..

Lenovo ने हाल ही में भारत में अपना नया टैबलेट, Lenovo Tab Plus, लॉन्च किया है। जो कम बजट यानि मात्र ₹20,999 की कीमत वाली शानदार फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। जानिए इस टैबलेट की खासियतें:

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 16:27 IST
Lenovo Tab Plus Review: कम बजट में बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन..

Lenovo ने हाल ही में भारत में अपना नया टैबलेट, Lenovo Tab Plus, लॉन्च किया है। जो कम बजट यानि मात्र ₹20,999 की कीमत वाली शानदार फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। जानिए इस टैबलेट की खासियतें:

प्रिमियम डिज़ाइन और शानदार बिल्ड क्वालिटि

Lenovo Tab Plus का 11.5 इंच का मैट फिनिश डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे प्रीमियम लुक के साथ प्रीमियम फील भी देता हैं।अब टैबलेत ग्रिप की बात करे तो काफी अच्छी है, जिससे लंबे समय तक युज करने के साथ आरामदायक भी है। इसकी सनी लेगिबिलिटी भी बेहतरीन है, जिससे दिन की रोशनी में भी इसका प्रदर्शन शानदार रहता है।
 
Dolby Atmos स्पीकर्स ,इन-बिल्ट किक स्टैंड

इस टैबलेट में Dolby Atmos ऑप्टिमाइज्ड स्पीकर्स हैं जो ऑडियो के मामले में अच्छे मंहगे टेबलेट को टक्कर देने में सक्षम है।  इसमें 4 Tweeters और 4 Force-Balanced स्पीकर्स भी हैं, जो कि्ल्यर सांउड़ देते है, चाहे आप मूवी देख रहे हों या म्यूजिक सुन रहे हों। Lenovo Tab Plus का एक खास फीचर इसका इन-बिल्ट किक स्टैंड है, जो लोग अक्सर अलग से खरिदते है पर इस बार टैबलेट के साथ अलग से स्टैंड खरीदने की झंझट को खत्म कर दिया गया है।

कैमरा कवा्लि्टी और बैटरी

इस टैब में 8MP रियर कैमरा के साथ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की सुविधा है, जो काफी लोगो को पंसद आ रही है। बैटरी के मामले में, इसमें 8600mAh की बैटरी है जो 7-8 घंटे का बैटरी लाईफ देती है और 2 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। जो कम पैसे में मल्टीफिचर्स भी दे रही है।

प्रोसेसर

इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है, जो इस बजट पर काफी अच्छा है लेकिन भारी मल्टीटास्किंग या आधुनिक गेम्स के लिए सीमित हो सकता है। हल्के गेम्स जैसे Candy Crush और Clash of Clans पर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है, जबकि भारी गेम्स में हीटिंग का मुद्दा आ सकता है। जो बैटरी हेल्थ को डाउन कर सकता है। हर बार कीू तरह इस बार Lenovo Tab Plus अपने बजट के अनुसार बहुत सारे फीचर्स के साथ आया है। जो एक प्रीमियम डिज़ाइन, बेहतरीन ऑडियो, और अच्छा बैटरी जीवन प्रदान करता है। यदि आप ₹20,999 में एक अच्छा टैबलेट तलाश रहे हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

Aug 21, 2024