Cheque के ये 7 नंबर बताते हैं बैंक के सीक्रेट्स, जानें कैसे

Bank Cheque का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं, और यह एक सुरक्षित तरीका है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेक पर लिखे गए कुछ खास नंबर बैंकों से जुड़ी कई बातें बताते हैं? इन नंबरों को देखकर आप चेक के सिक्योरिटी फीचर्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। आइए जानते हैं चेक पर लिखे इन 7 नंबरों के बारे में, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है!

चेक नंबर (Cheque Number)

चेक पर लिखे गए नंबर का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा चेक नंबर होता है, जो 6 अंकों का होता है। चेक नंबर से रिकॉर्ड की शुरुआत होती है और यह चेक की पहचान के लिए उपयोग होता है।

MICR कोड (MICR Code)

MICR का मतलब है Magnetic Ink Character Recognition। यह 9 अंकों का कोड है जो तीन भागों में बंटा होता है। MICR कोड से बैंकों को उस शाखा का पता चलता है, जिससे चेक जारी किया गया है। यह कोड खास चेक रीडिंग मशीन से पढ़ा जाता है।

सिटी कोड (City Code)

MICR कोड के पहले तीन अंक सिटी कोड होते हैं, जो आपके शहर के पिन कोड के पहले तीन डिजिट होते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि चेक किस शहर से जारी किया गया है।

बैंक कोड (Bank Code)

MICR कोड के अगले तीन अंक बैंक के यूनिक कोड होते हैं। इससे आप यह पहचान सकते हैं कि चेक किस बैंक का है। उदाहरण के लिए, ICICI बैंक का कोड 229 और HDFC बैंक का कोड 240 होता है।

ब्रांच कोड (Branch Code)

MICR कोड के आखिरी तीन अंक ब्रांच कोड होते हैं। यह कोड हर बैंक की शाखा के लिए अलग होता है और ट्रांजेक्शंस में इसका उपयोग होता है। इससे आप जान सकते हैं कि चेक किस ब्रांच से जारी हुआ है।

बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account Number)

चेक में एक और महत्वपूर्ण नंबर होता है, जो होता है बैंक अकाउंट नंबर। नई चेक बुक में यह नंबर छपा होता है, जो पुराने चेक बुक्स में नहीं होता था।

ट्रांजेक्शन आईडी (Transaction ID)

चेक के नीचे छपे अंतिम दो अंक ट्रांजेक्शन आईडी को दर्शाते हैं। जैसे 29, 30 और 31 एट पार चेक को दिखाते हैं, जबकि 09, 10 और 11 लोकल चेक को दर्शाते हैं।

इन सभी नंबरों का सही उपयोग और समझने से चेक से जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए और भी स्पष्ट हो सकती है। ये नंबर बैंकों के कई रहस्यों को उजागर करते हैं, जिन्हें जानकर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को और भी सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकते हैं।