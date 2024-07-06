भारत के 7 बड़े बाबा जो जीते हैं लक्ज़री लाइफस्टाइल, जानिए कितनी है नेटवर्थ?

भारत में पिछले काफी समय से ऐसे बाबाओ की भरमार हो गई है जिनकी नेटवर्क करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होती है ये बाबा एक प्राइवेट कंपनी की तरह अपना बिजनेस चलाते हैं और उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल लिए अपनी लग्जरी लाइफ़स्टाइल में करते हैं। हाल ही में हाथरस कांड के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या धार्मिक बाबा आध्यात्मिक की आड़ में कहीं अपना बिजनेस साम्राज्य तो खड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत में धर्म को एक धंधे में बदलने वाले काफी लोग हैं जिन्होंने अतीत में धर्म के नाम पर अकूत संपत्तियां भी एकत्र की है। आज हम कुछ ऐसे ही बाबाओ की चर्चा कर रहे हैं जो खाने को धार्मिक बाबा हैं लेकिन उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आख़िर कौन है ‘भोले बाबा' जिसके सत्संग में जाने से चली गई 100 से अधिक लोगो की जान और फिर हो गया बाबा फ़रार? क्या सच में जीते है संत और बाबा लक्ज़री लाइफ और करते हैं दुनिया के आगे ढोंग? जानते हैं हमारे इस लेख के ज़रिये की आख़िर कौनसा बाबा है कितनी संपत्ति का मालीक?

1) भोले बाबा: भोले बाबा उत्तर प्रदेश में कई आलीशान आश्रमों के मालिक हैं। कई मीडिया रिपोर्ट के दावों को माने तो बाबा के पास क़रीब 100 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। दावे के मुताबिक़ बिछवाँ आश्रम की ज़मीन की क़ीमत क़रीब 4 करोड़ रुपए हैं, इस आश्रम में 6 कमरे भोले बाबा और उनकी पत्नी के लिये रिज़र्व रखे गए हैं। बता दें कि भोले बाबा को लक्ज़री लाइफस्टाइल और गाड़ियों का शौक़ है। गाड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो फॉर्च्यूनर सहित क़रीब बाबा के पास 25-30 लक्ज़री गाड़ियाँ हैं । भोले बाबा ने उत्तर प्रदेश राज्य में 24 आश्रम बना रखे हैं।

2) नित्यानंद ध्यानपीठम फाउंडेशन - इस फाउंडेशन (संस्थान) के दुनिया भर में मंदिर, गुरुकुल और आश्रम हैं। इस संस्थान की स्थापना स्वामी नित्यानन्द ने सन् 2000 में कर्नाटक के बिदादी में की थी। कथित तौर पर माना जाता है कि उनकी कुल संपत्ति क़रीब 10 हज़ार करोड़ रुपए हैं।

3) आसाराम बापू: आसाराम बापू द्वारा दुनिया भर में 350 आश्रम संचालित हैं। इतना ही नहीं इसके अलावा उनके पास क़रीब 17,000 बाल संस्कार केंद्र भी हैं। बताया जाता है कि आसाराम बापू के पास अनुमानित 10 हज़ार करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। आसाराम बापू पर कई मामले दर्ज हैं। आसाराम बापू पर साल 2013 में उनके जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था जिसमें आसाराम बापू की गिरफ़्तारी की गई थी और साल 2018 में क़रीब 5 साल की लंबी सुनवाई चलने के बाद उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं बल्कि, गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम बापू के ख़िलाफ़ महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज है और इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है और अब आसाराम बापू आजीवन कारावास की दो सजाएं एक साथ जेल के सलाख़ों के पीछे काट रहा है।

आसाराम बापू का बेटा भी ऐसे मामलों में लिप्त पाया गया और आसाराम बापू का बेटा भी जेल की सलाख़ों के पीछे हैं।

4) बाबा राम रहीम: डेरा के बाबा राम रहीम भारत के सबसे धनी आध्यात्मिक बाबाओं में से एक हैं। 1990 से उन्होंने उल्लेखनीय प्रभाव के साथ संगठन का नेतृत्व किया है। बड़ी संख्या में हरिजन और दलित राम रहीम सिंह के पीछे खड़े हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1455 करोड़ रुपये है।

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम ने ‘आई एम द लव चार्जर’ जैसे गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री मारी और साथ ही ख़ुद ही की बनाई फ़िल्मों में काम किया।

बाबा राम रहीम शोषण और हत्या करने के मामले में जेल की सलाख़ों के पीछे हैं। बता दें की बाबा को दो फ़ॉलोवर्स के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाया गया और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनके खिलाफ हत्या का मामला चल रहा है, और उन पर फ़ॉलोवर्स को जबरन नपुंसक बनाने और अन्य धर्मों का अनादर करने के आरोप हैं। बलात्कार के दोषी ठहराए जाने के बाद उनके फ़ॉलोवर्स द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ ये विवाद भारत में बाबाओं द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं।

बाबा रहीम को लक्ज़री गाड़ियों का और लक्ज़री लाइफस्टाइल का शौक़ हैं। बता दें कि बाबा रहीम के पास Bugatti Veyron, Maruti Suzuki Gypsy, Range Rover, Ford Endeavour जैसी महँगी और क़ीमती गाड़ियों का कलेक्शन हैं।

बाबा राम रहीम इन फ़िल्मों में भी कर चुके है काम: MSG: The Messenger (2015), MSG-2: The Messenger (2016), MSG: The Lion Heart (2016), MSG: The Saint (2017), Jatt & Juliet 2 (2017)।

5) बाबा राम देव: बाबा रामदेव, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। बता दें कि बाबा राम देव भारत के सबसे अमीर बाबाओं में से एक हैं। साल 2023 में, उनकी अनुमानित नेट वर्थ क़रीब ₹1,400 करोड़ थी।

संपत्ति और आलीशान गाड़ियाँ

उनके पास देश भर में कई संपत्तियां हैं, जिनमें दिल्ली, हरिद्वार, और रुड़की में आश्रम, हरिद्वार में एक विशाल योगपीठ, और नई दिल्ली में एक आलीशान घर भी शामिल है। उनके पास लक्जरी गाड़ियों का भी एक बड़ा कलेक्शन है, जिसमें Rolls-Royce, Bentley, और Mercedes-Benz तक शामिल हैं।

उनकी लक्जरी लाइफस्टाइल, जिसमें विदेशी यात्राएं और महंगे कपड़े शामिल हैं, अक्सर आलोचना का विषय रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह उनके योगी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में छवि के विपरीत है।

6) श्री श्री रविशंकर: श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है,और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि, बता दें कि उनकी भव्य जीवनशैली और विवादों ने भी उन्हें आलोचना का शिकार बनाया है।

श्री श्री रविशंकर के पास भारत और विदेशों में कई संपत्तियां हैं। उनके पास बेंगलुरु में एक आलीशान आश्रम, "द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर" है, जिसमें कई सुविधाएं और एक विशाल भवन भी शामिल है। उनके पास मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में भी संपत्तियाँ हैं।

महँगी गाड़ियों का कलेक्शन:

उनके पास लक्जरी कारों का भी एक बड़ा कलेक्शन है, जिसमें Rolls-Royce, Mercedes-Benz, और BMW जैसी कारें शामिल हैं। उनकी भव्य जीवनशैली, जिसमें विदेशी यात्राएं और महंगे कपड़े शामिल हैं, अक्सर आलोचना का विषय रहा है।

साल 2012 में, आर्ट ऑफ लिविंग पर आयकर चोरी और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।श्री श्री रविशंकर को इन आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन इस विवाद ने उनकी प्रतिष्ठा पर दाग ज़रूर लगा दिया था।

इतना ही नई नहीं बल्कि साल 2018 में भी, एक पूर्व आर्ट ऑफ लिविंग स्वयंसेवक ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसे उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन #MeToo आंदोलन के दौरान यह आरोप उनकी छवि को और भी ज्यादा खराब करने वाला रहा।

7) सद्गुरू जग्गी वासुदेव : सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक जाने-माने योग गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आध्यात्मिक जगत में उन्हें काफी मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनके आसपास विवाद भी कम नहीं हैं।

नेट वर्थ और संपत्ति: सद्गुरु की संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमानों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 10 हज़ार करोड़ रुपए के क़रीब बताई जाती है। उनके रहने का ठिकाना मुख्य रूप से ईशा फाउंडेशन का परिसर ही है, जो काफी आलीशान है।

सद्गुरु कई विवादों से घिरे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विवाद हैं: उन पर पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए धन को ग़लत तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, इतना ही नहीं बल्कि उनके बयानों को लेकर भी वह विवादों में घिरे रहे है साथ ही में ईशा फ़ाउंडेशज़ के आस पास भूमि अधिग्रहण को लेकर भी उनके ख़िलाफ़ लोगो द्वारा कई प्रदर्शन भी किए गए हैं।

बता दें कि यह सच है कि सद्गुरु को महंगी गाड़ियों का शौक है। उन्हें मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास जैसी गाड़ियों में घूमते हुए देखा कई बार गया है। हालांकि, वो ये भी कहते हैं कि गाड़ियां उनके लिए सिर्फ एक साधन हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं।

सद्गुरु के लाखों फ़ॉलोवर्स हैं, जो उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को मानते हैं। वहीं, दूसरी ओर देखे तो उनके आलोचक उनके तरीकों और जीवनशैली पर सवाल उठाते रहते हैं।