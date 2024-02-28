scorecardresearch
3100 किलो ड्रग्स, 2000 करोड़ कीमत....गुजरात की सीमा पर पकड़ी गई

गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने कई ऑपरेशन में भारतीय समुद्री सीमा में करोड़ो रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। ड्रग्स माफिया समुद्री रास्ते से भारत में ड्रग्स घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां की सतर्कता की वजह से उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 28, 2024 13:31 IST
भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गुजरात के कच्छ से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है
भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गुजरात के कच्छ से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है

Indian Navy, NCB और Gujarat ATS ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गुजरात के Kachchh से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। पकड़ा गया ड्रग्स 3100 किलो है। भारतीय उपमहाद्वीप में नशीले पदार्थों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इस ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। जखीरे के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट हैं। भारतीय नौसेना को मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया मादक पदार्थ ईरान से लाया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह नाव दो दिनों तक समुद्र में रही। इसके बाद भारतीय नौसेना ने संदिग्ध नाव के भारतीय समुद्री सीमा में घुसने पर इसे रोक लिया और जांच की। जांच के दौरान शिप से करोड़ो रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। कार्रवाई करते हुए नाव में सवार 5 क्रू मेंबर्स को कब्जे में लिया गया। पकड़े गए जहाज से हिरासत में लिए गए पांचों आरोपियों के पाकिस्तानी होने की आशंका है, जिन्हें गुजरात के पोरबंदर ले जाया गया है।

पकड़े गए ड्रग्स में था 2950 किलो हशीश

भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए आरोपियों से ड्रग्स और उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। मसलन, ड्रग्स कहां और किसको भेजा जाना था और ड्रग्स का रिसीवर कौन था साथ ही इस ड्रग्स के पीछे और कितने लोगों के तार जुड़े हुए हैं। पकड़े गए ड्रग्स के जखीरे पर 'Produce of Pakistan' लिखा हुआ है। पकड़े गए ड्रग्स में 2950 किलो हशीश (Hashish), 160 किलो मेथमफेटामाइन (Methamphetamine), 25kg मॉर्फिन (Morphine) शामिल हैं।

समुद्री रास्ते से ड्रग्स घुसाने की कोशिश

गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने कई ऑपरेशन में भारतीय समुद्री सीमा में करोड़ो रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। ड्रग्स माफिया समुद्री रास्ते से भारत में ड्रग्स घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां की सतर्कता की वजह से उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है।

