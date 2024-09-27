जेवर एयरपोर्ट से चलेंगी 3 ट्रेनें, बिना झंझट के मिनटों में पहुंचेंगे

ग्रेटर नोएडा के पास स्थित जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि 2025 के फरवरी या मार्च से हवाई सेवाएं यहां से शुरू हो जाएंगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ ही, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी दिशा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन, मेट्रो और लाइट रेल ट्रांजिट (LRT) चलाई जाएगी।

जेवर एयरपोर्ट तक बेहतरीन कनेक्टिविटी

जेवर एयरपोर्ट को देशभर से जोड़ने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) ने पहले फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसकी जगह लाइट ट्रांजिट रेल (LRT) का संचालन करने का फैसला किया गया है। विशेष बात यह है कि एलआरटी उसी रेलवे ट्रैक पर चलेगी जिस पर नमो भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

एक ही ट्रैक पर तीन सेवाएं

यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नमो भारत ट्रेन, मेट्रो और एलआरटी एक ही ट्रैक पर चलाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक और तीव्र यात्रा सेवा उपलब्ध कराना है। एलआरटी को 14 किलोमीटर लंबे रूट पर फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, और इस योजना का प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी आवासन मंत्रालय को भेजा गया है।

परियोजना के चरण

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाली परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में गाजियाबाद के सिद्धार्थनगर से इकोटेक-6 तक 39.39 किलोमीटर लंबा ट्रैक और दूसरे चरण में इकोटेक-6 से एयरपोर्ट तक 32.90 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। नमो भारत ट्रेन 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जबकि मेट्रो 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी।

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में नए आयाम

फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक एलआरटी के संचालन के लिए नमो भारत और मेट्रो के साथ साझा ट्रैक का उपयोग किया जाएगा। इससे अलग ट्रैक बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और 21 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एलआरटी चलेगी। नमो भारत की हर 7 मिनट, मेट्रो की हर 3.5 मिनट और एलआरटी की हर 8 मिनट के अंतराल पर सेवा उपलब्ध होगी। अनुमान है कि 2031 तक इस रूट पर प्रतिदिन लगभग 3.09 लाख यात्री यात्रा करेंगे, और 2054-55 तक यह संख्या 7 लाख तक पहुंच सकती है।

भविष्य की योजनाएं

इस परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही, नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो लाइन को भी इस नए ट्रैक से जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधाएं और भी व्यापक होंगी।