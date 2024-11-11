नई Ayushman Yojna एक हफ्ते में 2 लाख बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन, केरल सबसे आगे

हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में बदलाव कर 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया है। इस नए बदलाव के बाद, एक हफ्ते के भीतर ही 2 लाख से ज्यादा बुजुर्गों ने योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिससे इस पहल की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत मिलता है।

केरल में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन

7 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, केरल से सबसे अधिक पंजीकरण हुए हैं। यहां लगभग 89,800 बुजुर्गों को योजना के तहत कार्ड मिले हैं। केरल में आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। 2031 तक, राज्य की लगभग 20.9% आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी।

अन्य राज्यों की स्थिति

केरल के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है, जहां क्रमशः 53,000 और 47,000 बुजुर्गों ने योजना में पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और तमिलनाडु में क्रमशः 3488, 3056, और 3156 बुजुर्ग इस योजना में जुड़े हैं।

दिल्ली और बंगाल में लाभ से वंचित बुजुर्ग

दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने इस योजना से बाहर रहने का विकल्प चुना है, जिसके कारण यहां के बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खेद जताया था कि इन राज्यों के बुजुर्ग इस लाभ से वंचित रह गए हैं। हालांकि, पंजाब की सरकार ने योजना को लागू किया है और 5697 नए कार्ड जारी किए हैं।

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य

आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। योजना का विस्तार कर अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपये का कवर मिलेगा। जो लोग पहले से कार्ड धारक हैं, उन्हें EKYC के साथ नए कार्ड के लिए फिर से आवेदन करना होगा।

सरकार का लक्ष्य

इस नई पहल का उद्देश्य 6 करोड़ बुजुर्ग नागरिकों वाले करीब 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है, जिससे बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ आसानी से मिल सके।