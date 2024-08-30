scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबिज़नेसभारत की इस बेटी ने कर दिया कमाल! एक झटके में बनीं नंबर-1

भारत की इस बेटी ने कर दिया कमाल! एक झटके में बनीं नंबर-1

इस भारत की बेटी ने The 2024 Hurun India Rich List में परचम लहरा दिया है। हुरून इंडिया की तरफ से टॉप 10 सेल्फ मेड वूमन की लिस्ट जारी की गई। जिसमें सबसे ऊपर Zoho Corp की को-फाउंडर Radha Vembu का नाम है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 14:44 IST
Zoho की Radha Vembu
Zoho की Radha Vembu

जब भी सेल्फ मेड जैसे शब्द का जिक्र किसी महिला या पुरुष के लिए होता है तो हर कोई उसकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहता है। आपने अकसर सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर, लीना तिवारी जैसी हस्तियों का नाम तो जरूर सुना होगा। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने राधा वेम्बू का नाम सुना होगा। इस भारत की बेटी ने The 2024 Hurun India Rich List में परचम लहरा दिया है। हुरून इंडिया की तरफ से टॉप 10 सेल्फ मेड वूमन की लिस्ट जारी की गई। जिसमें सबसे ऊपर Zoho Corp की को-फाउंडर Radha Vembu का नाम टॉप पर है। 

advertisement

Radha Vembu ने कैसे किया कमाल?
इस लिस्ट के मुताबिक ₹47,500 करोड़ की वेल्थ वर्थ के चलते टॉप 10 self-made women में  Zoho की Radha Vembu नंबर -1 पर पहुंची हैं। वहीं उनके बाद नंबर आता है Nykaa की Falguni Nayar और तीसरे नंबर पर Arista Networks की ayshree Ullal हैं। इन दोनों की करीब नेटवर्थ  ₹32,000 करोड़ रुपये है। Radha Vembu की लीडरशिप में ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, यहां तक की उनकी लीडरशिप में कई देशों तक कारोबार भी फैलाया गया। 

Top 10 Self-made women in 2024 Hurun India Rich List
Top 10 Self-made women in 2024 Hurun India Rich List

संघर्ष, सादगी और सफलता की कहानी
Zoho Corporation की शुरुआत साल 1996 में राधा वेम्बू और उनके भाई श्रीधर वेम्बू ने की थी। इनके पिता मद्रास हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर थे। मीडिल क्लास परिवार से निकलकर राधा वेम्बू और श्रीधर वेम्बू ने अपनी खास पहचान बनाई है। IIT मद्रास से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने के बाद राधा वेम्बू 1997 में ज़ोहो में शामिल हो गई।  टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति ज्यादा झुकाव के चलते धीरे-धीरे कंपनी में आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते वो टॉप 10 self-made women की लिस्ट में नंबर-1 पहुंच गईं। राधा वेम्बू की संपत्ति मुख्य रूप से चेन्नई स्थित मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ोहो कॉर्पोरेशन में उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी के CEO  श्रीधर वेम्बू के पास सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन राधा वेम्बू 47 स्टेक रखती हैंष राधा वेम्बू और उनके भाई श्रीधर वेम्बू खुद अपने संघर्ष, सादगी और सफलता  के लिए जाने जाते हैं।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Aug 30, 2024