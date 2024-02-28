scorecardresearch
Reliance Capital होगी डिलिस्ट, कंपनी के रेजोल्यूशन प्लैन को मिली मंजूरी

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Feb 28, 2024 14:57 IST
Reliance Capital के रिजॉल्युशन प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बुधवार (28 फरवरी 2024) को इस बारे में एक्सचेंजों को जानकारी दी। NCLT से रिजॉल्युशन प्लान की मंजूरी मिलने के बाद Reliance Capital को हिंदुजा ग्रुप की IndusInd International Holdings (IIHL) अधिग्रहण करेगी। NCLT के दो सदस्यीय-बेंच ने IIHL के रिजॉल्युशन प्लान को मंजूरी दी है।

बुधवार को Reliance Capital की ओर से एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया गया है इस कंपनी के रिजॉल्युशन प्लान में शेयर डीलिस्टिंग पर भी विचार किया गया है। इसके तहत Reliance Capital को दोनों एक्सचेंजों से NSE और BSE से डीलिस्ट कर दिया जाएगा।

इस फाइलिंग में 'आने वाले नए निवेशक के लिए मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को बनाए रखने के लिए प्रस्तावित कदम' के तहत कहा गया है, चूंकि, मंजूरी मिल चुके रिजॉल्युशन प्लान में डीलिस्टिंग का प्रस्ताव है, ऐसे में यह लागू नहीं होता है। अब NCLT के आदेश और मार्केट रेगुलेटर सेबी के डीलिस्टिंग नियम के तहत, स्टॉक एक्सचेंजों से Reliance Capital के शेयर डीलिस्ट किए जाएंगे. Reliance Capital के इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए लिक्विडेशन वैल्यू कुछ भी नहीं होगी. इसका मतलब है कि इस कंपनी की डीलिस्टिंग के बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। 

