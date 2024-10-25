ProV Foods : फेस्टिव सीज़न में बाज़ार में नए तरह के गिफ्ट्स

scorecardresearch
हेल्दी फूड या स्नैकिंग में अग्रणी, प्रोवी फूड्स आपके लिए फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए गिफ्ट पैक की प्रीमियम कैटेगरी लाया है, जो परंपरा को पोषण के साथ जोड़ते हैं। जो उन्हें त्योहारों में, पारिवारिक समारोहों या कॉर्पोरेट गिफ्ट देने के लिए आदर्श विकल्प बनाता है।

UPDATED: Oct 25, 2024 19:50 IST
जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, यह समय अपने परिवार के समय बेहतरीन समय बिताने का है, साथ ही यह समय अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को गिफ्ट देकर त्योहारों का जश्न मनाने का भी है। हेल्दी फूड या स्नैकिंग में अग्रणी, प्रोवी फूड्स आपके लिए फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए गिफ्ट पैक की प्रीमियम कैटेगरी लाया है, जो परंपरा को पोषण के साथ जोड़ते हैं। जो उन्हें त्योहारों में, पारिवारिक समारोहों या कॉर्पोरेट गिफ्ट देने के लिए आदर्श विकल्प बनाता है। प्रोवी की रेंज त्योहारों के हर एक पल को आकर्षक बनाती है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य का संचार करती है, जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि आपके उपहार कुछ अलग दिखें।

प्रोवी फूड्स फेस्टिव गिफ्ट पैक के विकल्प

प्रोवी क्यूरेटेड कॉम्बिनेशन - ट्रेल मिक्स (स्नैक्स मिक्स), फ्लेवर्ड अखरोट, चॉकलेट-कोटेड बादाम, या रीगल XXL अल्ट्रा-प्रीमियम उत्पाद के मिक्स के साथ तैयार कर सकते हैं गिफ्ट पैक।

ये तैयार किए गए गिफ्ट पैक दिखने में आकर्षक और ब्रांडेड बॉक्स में उपलब्ध हैं, जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही हैं, जो पारंपरिक रूप से उपहार देने की तुलना में कुछ अलग करना चाहते हैं। इस फेस्टिव सीजन में, प्रोवी फूड्स की पौष्टिक और खूबसूरती से पैक किए गए गिफ्ट पैक के साथ आप अपने उपहारों में स्वास्थ्य और लग्जरी का मिक्स जोड़ सकते हैं। ये गिफ्ट पैक प्रोवी फूड्स की वेबसाइट के साथ डीमार्ट, रिलायंस, मोर रिटेल और मेट्रो कैश एंड कैरी जैसे प्रमुख रिटेल स्टोर पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, साथ ही खुशियों, बेहतर स्वास्थ्य और उत्सव की खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं।

