L&T Finance और अमेज़न अब मिलकर बांटेंगे लोन

देश की प्रमुख एनबीएफसी एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (एलटीएफ) ने अमेज़न फाइनेंस इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेज़न के पात्र (एलिजिबल) ग्राहकों और व्यापारियों के लिए किफायती तरीके से अभिनव (इनोवेटिव) ऋण समाधान विकसित करना है। इस फिनटेक साझेदारी की घोषणा मुंबई में एलटीएफ की ओर से आयोजित बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में भारत के प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) थीम वाले कार्यक्रम ‘RAISE’2024 ’ में की गई। यह साझेदारी एलटीएफ की उत्पाद विविधीकरण (डायवर्सिफिकेशन) रणनीति को बढ़ाएगी और उपभोक्ताओं के लिए तेज एवं निर्बाध तरीके से ऋण उपलब्धता में सुधार करेगी।

advertisement

एलटीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ श्री सुदीप्ता रॉय ने साझेदारी के रणनीतिक महत्व पर जोर देकर कहा, "हम अमेज़न के साथ मिलकर काम करने को लेकर रोमांचित हैं, जो देशभर में ग्राहकों को अभिनव वित्तीय सेवाएं देने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ाना हमारे लक्ष्य गोल्स को प्राप्त करने की हमारी पांच स्तरीय रणनीति का पहला स्तंभ है। यह साझेदारी हमें अपने बाजार एकीकरण (इंटीग्रेशन) की ओर बढ़ाने में मदद करेगी।"

अमेज़न फाइनेंस इंडिया के निदेशक श्री विकास बंसल ने कहा, "हम नवाचार को बढ़ावा देने और ऐसे सहयोग बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे ग्राहकों को असाधारण मूल्य प्रदान करते हैं। उन्हें एक सुविधाजनक, भरोसेमंद और किफायती अनुभव प्रदान करते हैं। साथ ही, जिम्मेदार क्रेडिट व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं।

एलटीएफ और अमेज़न दोनों ने भरोसा जताया है कि यह साझेदारी न सिर्फ उनसे जुड़े व्यवसायों को लाभान्वित L&T Finance Limited partnership, Amazon Finance India collaboration, NBFC loan solutions, RAISE 2024 event, fintech partnership in India, affordable loan solutions, LTF product diversification, BFSI sector innovation.