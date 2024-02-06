LIC Index Plan: एलआईसी ने लॉन्च की नई पॉलिसी, एक पॉलिसी में तीन फायदे

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी का नाम इंडेक्स प्लस है। LIC की ओर से दावा किया गया है कि इस पॉलिसी के जरिए निवेशकों को शेयर बाजार का फायदा, बीमा की सुरक्षा और गारंटीड बचत 3 इन 1 फायदे मिलेंगे। यानि इस पॉलिसी के यूनिट लिंक्ड होने की वजह से लोगों न सिर्फ बेहतर रिटर्न मिलेगा बल्कि साथ ही उन्हें लाइफ इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। अब सवाल है कि कब से इस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं तो इस पॉलिसी में आज से निवेश शुरू किया जा सकता है।

सबसे पहले LIC Index Plus प्लान के बारे में समझते है और फिर समझेंगे इसकी खासियतों के बारे में..

LIC इंडेक्स प्लस एक यूनिट लिंक्ड, रेगुलर प्रीमियम और व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस स्कीम के तहत पॉलिसी चालू रहने तक निवेशक को इंश्योरेंस के साथ सेविंग करने का मौका मिलता है। यह एक यूनिट लिंक्ड स्कीम है इस वजह से आपको निवेश के दो विकल्प (फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड) मिलते हैं। अगर आप समझें तो फ्लेक्सी-कैप फंड के बारे में तो? जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, फ्लेक्सी-कैप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिसके पास निवेश करने के लिए लचीलापन होता है। इसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेशक का पैसा स्मॉल, मिड या लार्ज कैप में निवेश करते हैं। ज्यादातर इसमें निवेश निफ्टी 100 और निफ्टी50 शेयरों में किया जाता है।

अब बात करते हैं पॉलिसी में कैसे होगा निवेश ?

LIC इंडेक्स प्लस पॉलिसी को 90 दिन के बच्चे के नाम से भी खरीदा जा सकता है. जबकि इसमें एंट्री करने की मैक्सिमम ऐज 50 या 60 वर्ष जो सबसे करीब का जन्मदिन तक है, वो मानी जाएगी।

पॉलिसी मैच्योरिटी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। जबकि अधिकतम आयु 75 वर्ष से लेकर 85 वर्ष जो सबसे करीबी जन्मदिन तक है। अधिकतम उम्र के लेवल पर एंट्री और मैच्योरिटी टर्म उनके बेसिक सम एश्योर्ड यानी बीमा की राशि पर निर्भर करेगा।

इस पॉलिसी में आपका प्रीमियम आपके बेसिक सम एश्योर्ड यानी बीमा की राशि पर से तय होगा। इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा कि बेसिक सम एश्योर्ड आपके सालाना प्रीमियम का 7 से 10 गुना तक होगा।

लोग इसका प्रीमियम महीने से लेकर सालाना आधार पर कर सकेंगे। इसमें सालाना प्रीमियम की रेंज 30,000 रुपए के आसपास आएगी।

इस पॉलिसी में न्यूनतम 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड होगा, जबकि अधिकतम मैच्योरिटी पीरियड 25 साल का होगा। इसमें आपके यूनिट फंड का निवेश कहां किया जाएगा तो इसका जवाब भी दे देते हैं।, उसके लिए आपको 2 विकल्प मिलेंगे। आप फ्लेक्सी ग्रोथ फंड या फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में से चुन सकेंगे। इनका निवेश NSE Nifty 100 इंडेक्स या NSE 50 में होगा।

LIC का कहना है कि इस पॉलिसी में आपके सालाना प्रीमियम का एक फिक्स हिस्सा यूनिट फंड में डाला जाएगा, जिसका इस्तेमाल यूनिट्स खरीदने में किया जाएगा। इस रकम को जिस यूनिट फंड में डाला जाएगा उसमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा। हालांकि ये आपकी पॉलसी के एक स्पेसिफिक पीरियड को पूरा करने के बाद किया जाएगा।

अब सवाल उठता है कि क्या बीच में रिडीम कर सकेंगे यूनिट्स?

एलआईसी ने इस पॉलिसी के साथ आपको एक और सुविधा दी है कि 5 साल के लॉक-इन पीरियड को पूरा करने के बाद आप किसी भी समय यूनिट्स के एक हिस्से को रिडीम कर सकेंगे। ये कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा.

अब कितना पैसा मिलेगा ये भी सवाल है। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर लोगों को यूनिट फंड की उस समय की वैल्यू के बराबर की राशि वापस कर दी जाएगी।

अगर व्यक्ति की पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब उसके परिजनों को बीमा राशि और बोनस का भुगतान किया जाएगा। लोग इस पॉलिसी के साथ एक्सिडेंटल डेथ बेनेफिट राइडर ले सकते हैं।