JPFL Films नई बीओपीपी लाइन में करेगी रु 250 करोड़ का निवेश

फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जानी-मानी कंपनी Jindal Poly Films Limited की सब्सिडरी JPFL Films Private Limited ने महाराष्ट्र के नासिक में नई बीओपीपी लाइन के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। उम्मीद है कि रु 250 करोड़ के कैपेक्स के साथ इस नई यूनिट का संचालन वित्तीय वर्ष 25-26 की दूसरी छमाही में शुरू हो जाएगा। सेक्टर में कीमतों के दबाव के चलते मांग और आपूर्ति में आए असंतुलन की चुनौतियों के बीच अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लक्ष्यों के तहत, बीओपीपी सेगमेंट में अपनी सामरिक योजनाओं के तहत कंपनी ने यह विस्तार किया है। वित्तीय वर्ष 24 की पहली तिमाही में 142 फीसदी उछाल को देखते हुए कंपनी ने यह कदम बढ़ाया है, जिससे कारोबार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कंपनी को मार्केट में अपना नेतृत्व बनाए रखने में मदद मिलेगी।

नई यूनिट

उम्मीद है कि यह नई यूनिट मार्केट में सबसे आधुनिक होगी, जो उत्कृष्ट विश्वसनीयता, गुणवत्तापूर्ण उपकरणों एवं प्रक्रिया दक्षता के साथ आउटपुट की क्षमता बढ़ाने में योगदान देगी। इस यूनिट में 1700 एमएम तक के हाई-ओडी रोल्स बनाने की क्षमता है, जो डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया जैसे मेटलाइजिंग के लिए दक्षता अनुकूलन हेतु कारगर साबित होगी।

चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जेपीएफएल फिल्म्स विनोद कुमार गुप्ता

इस सामरिक विस्तार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री विनोद कुमार गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जेपीएफएल फिल्म्स ने कहा, ‘‘पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए यह निवेश मार्केट में हमारी मौजूदगी को सशक्त बनाने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पैकेजिंग उद्योग की बात करें तो यह मूल रूप से साइक्लिकल है और उद्योग जगत में इस समय बड़े सुधार किए जा रहे हैं। ऐसे में यह नई बीओपीपी लाइन हमें उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। हमने उच्च गुणवत्ता की फिल्मों की व्यापक रेंज के साथ उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यह विस्तार किया है। साथ ही यह कदम संचालन की दक्षता बढ़ाने के हमारे लक्ष्यों के अनुरूप भी है, जो मार्केट में हमारी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने में कारगर होगा।

विकास को नई गति

नई यूनिट का संचालन शुरू होने से जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड के विकास को नई गति मिलेगी। यह विस्तार तकनीकी प्रगति, गुणवत्ता में सुधार, लागत अनुकूलन और इनोवेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को और भी संतोषजनक सेवाएं प्रदान करेगा। लगातार विकसित होते फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मार्केट के बीच जिंदल पॉली फिल्म्स अपनी सब्सिडरी जेपीएफएल फिल्म्स के माध्यम से चुनौतियों को हल करने और अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में है, तथा दुनिया भर के कारोबारों के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के भरोसेमंद पार्टनर के रूप में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखे हुए है।