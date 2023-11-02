फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, जीवन शैली में कौन से बदलाव हैं जरूरी

हमारी जीवनशैली और इच्छाओं में बदलाव के साथ वित्तीय नियोजन या कहें कि फाइनेंशियल प्लानिंग आवश्यक हो गया है। यदि आप याद कर सकें, तो हमारे माता-पिता (जब हम बच्चे थे) उस समय मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन इतनी बड़ी चीज़ थी की हम अपने पास रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज कल के बच्चो के पास खिलौने के जैसे फ़ोन रहते है । कई लोग तर्क देते हैं कि जब हमारे माता-पिता वित्तीय योजना के बिना प्रबंधन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालाँकि, हमारी जीवनशैली अब 20-30 साल पहले जैसी नहीं है, न ही एफडी और पीपीएफ रिटर्न। हमारे पास पेंशन विकल्प नहीं हैं, इसलिए वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। वित्तीय नियोजन एक रोडमैप है जो आपको समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वित्त की योजना बनाने में एक बड़ी तस्वीर और कदम देता है। लक्ष्यों में घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा की योजना, सेवानिवृत्ति की योजना, कार खरीदने की योजना, छुट्टियों की योजना बनाना आदि शामिल हैं। वित्तीय योजना वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी वांछित जीवनशैली जीने का एकमात्र तरीका है।

1.लक्ष्य को साफ रखे: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना वित्तीय नियोजन में पहला कदम है। समझें कि आप बचत या निवेश क्यों करना चाहते हैं। किसी ने आपसे कहा कि यह अच्छा है, इसलिए निवेश योजनाएं या म्यूचुअल फंड न खरीदें।

यहां परिवार के कुछ सामान्य लक्ष्य दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

A) घर खरीदना: मैं रुपये का घर खरीदना चाहता हूं। 1 करोड़ 10 साल बाद आज का मूल्य

B) बच्चे की उच्च शिक्षा और शादी: मैं रुपये बचाना चाहता हूं। 15 साल बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आज 20 लाख रु.

C) बच्चे की उच्च शिक्षा और शादी: मैं रुपये बचाना चाहता हूं। 20 साल बाद बाल विवाह के लिए आज 15 लाख रु.

D)सेवानिवृत्ति योजना: मैं सेवानिवृत्ति के लिए रुपये निकालने के लिए बचत करना चाहता हूं। 1 लाख प्रति माह 20 साल बाद आज का मूल्य।

E) कार खरीद: मैं रुपये बचाना चाहता हूं। 5 साल बाद कार खरीदने पर आज कीमत 10 लाख रु

F) छुट्टियों की योजना: मैं रुपये बचाना चाहता हूं। मेरी वार्षिक छुट्टी के लिए आज 1 लाख मूल्य।

अब आप जानते हैं कि आज आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अगला कदम लक्ष्य के भविष्य के मूल्य का पता लगाने के लिए मुद्रास्फीति कैलकुलेटर का उपयोग करना और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मासिक निवेश का पता लगाने के लिए एसआईपी कैलकुलेटर का उपयोग करना है। गणना के अनुसार, यदि आप रु. 92,000 अपराह्न अपेक्षित 9% आरओआई पर, आप अपनी बचत से पूरे घर की खरीद के लिए धन जुटा सकते हैं। याद रखें: गृह ऋण एक उचित कर नियोजन उपकरण नहीं है। इसलिए, टैक्स बचत के लिए होम लोन न लें। यदि 100% फंडिंग चुनौतीपूर्ण लगती है तो अपनी बचत का कम से कम 50% फंड करने का प्रयास करें।

2. अपने बजट पर काम करें: बजट बनाना वित्तीय नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है; इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी आय, व्यय और बचत को समझना आवश्यक है। भारतीय नागरिकों का आदर्श अनुपात ऋण के साथ 30% और ऋण के बिना 50% है। आपको अपनी आय का कम से कम 50% बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्यों के लिए निवेश कर सकें।

3. निवेश योजना: अब आप अपनी बचत का उद्देश्य जान गए हैं और आप मासिक कितनी बचत कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद के लिए उचित निवेश चुनने का समय आ गया है। अधिकांश मामलों में, व्यक्ति पहले दो चरणों को छोड़ देते हैं। यदि आप यह लेख पढ़ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप पहले दो चरणों पर काम करें और फिर अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तदनुसार निवेश चुनें।

4. धैर्यवान और सुसंगत रहें: धैर्यवान और सुसंगत रहना वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, खुद को परिणाम से अलग कर लें और तेजी से धन निवेश के प्रस्तावों में न फंसें, क्योंकि अच्छी चीजों में समय लगता है।

5. विशेषज्ञ की सलाह लें: अंत में, यदि आपको यह पूरी प्रक्रिया जटिल लगती है, तो विशेषज्ञ सलाह के लिए सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार से संपर्क करने में संकोच न करें।