Suzlon Results: जानिए क्या कंपनी अपना कर्जा कम कर पाएगी?

तो जिसका सबको इंतजार था आखिर वो रिजल्ट्स आ ही गए हैं। Suzlon ने क्वार्टर 2 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर साल दर साल से देखें तो यानि YoY बेसिस पर तो जुलाई तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ 29 लाख रुपए रहा है जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 56 करोड़ 47 लाख था। तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट करीब 35 करोड़ के लॉस के बावजूद बढ़ा है। वहीं रेवेन्यू के मोर्चे पर सितंबर क्वार्टर 1417 करोड़ रुपए रहा है। जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,430 करोड़ था। यानि रेवेन्यू में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वहीं एबिटा की बात की जाए तो ये 32.6% के साथ 225 करोड़ पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में एबिटा 169 करोड़ रहा। यानि एबिटा भी बेहतर है। वहीं एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो जो ये 400 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 15.9% पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल ये 11.9% पर था। वहीं कंपनी का कहना है कि वो डेट फ्री यानि कर्ज मुक्त क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट यानि QIP की प्रक्रिया के बाद हो जाएगी। मौजूदा वक्त में कंपनी में प्रमोटर्स कि हिस्सेदारी सिर्फ 13.29% है। कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि उनका विंड टरबाइन का करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंज्यूमर की अच्छी मांग से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

सुजलॉन ग्रुप के CEO जे पी चलसानी का कहना है कि सितंबर 2023 के अंत तक सुजलॉन की करंट ऑर्डर बुक 1,613 मेगावॉट की है। हमारा सर्विस बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है।आज की बाजार की बात की जाए तो सुजलॉन के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्केट देखने को मिला। कंपनी का शेयर 32 रुपए 85 पैसे पर पहुंचा। इस साल की शुरुआत से अबतक ये स्टॉक 207% रिटर्न दे चुका है। वहीं पिछले एक महीने में ये शेयर 22 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीनों में 305 प्रतिशत का रिटर्न मिला। आपको बता दें कि ये स्टॉक इस साल की शुरुआत में 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। आपको बता दें कि देश की लीडिंग विंड पावर कंपनी सुजलॉन एनर्जी मानी जाती है।