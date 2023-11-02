Reliance Industries: क्या Mukesh Ambani 15,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे?

scorecardresearch
NewsकारोबारReliance Industries: क्या Mukesh Ambani 15,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे?

स्थानीय और विदेशी मुद्रा बांड जारी करने के बीच का विकल्प विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें जारीकर्ता की फंडिंग ज़रूरतें, जिस मुद्रा में वे काम करते हैं, और विदेशी मुद्रा जोखिम का उनका आकलन शामिल है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 2, 2023 16:22 IST
रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी बॉन्ड बिक्री पर विचार कर रही है
Bloomberg की एक रिपोर्ट के मुताबिक Reliance Industries एक बड़ी Bond बिक्री पर विचार कर रही है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का है। अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अब तक की कंपनी की सबसे बड़ी बॉन्ड बिक्री होगी। इस साल, कंपनी की Retail Division में Qatar Investment Authority और KKR & Company जैसे रणनीतिक निवेशकों ने पैसा लगाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्रिसिल रेटिंग्स  से AAA क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है। यह रेटिंग टाटा मोटर्स लिमिटेड की एए रेटिंग से आगे निकल गई है। मूडीज और फिच ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्रमशः Baa2 और BBB रेटिंग दी है।

Local Currency Bond क्या हैं?

Local Currency Bond यानि स्थानीय मुद्रा बांड, जिन्हें घरेलू मुद्रा बांड के रूप में भी जाना जाता है, किसी विशेष देश की स्थानीय मुद्रा में जारी किया जाता है। ये बांड आमतौर पर सरकारों, निगमों या अपने देश की अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। स्थानीय-मुद्रा बांड विदेशी-मुद्रा बांड से भिन्न होते हैं, जहां बांड का मूल्य विदेशी मुद्रा में होता है, और मूलधन और ब्याज का भुगतान उस विदेशी मुद्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए, जापानी येन में मूल्यवर्ग वाले बांड जारी करने वाली एक अमेरिकी कंपनी जापान में विदेशी मुद्रा बांड जारी करेगी। स्थानीय और विदेशी मुद्रा बांड जारी करने के बीच का विकल्प विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें जारीकर्ता की फंडिंग ज़रूरतें, जिस मुद्रा में वे काम करते हैं, और विदेशी मुद्रा जोखिम का उनका आकलन शामिल है। स्थानीय-मुद्रा बांड उन जारीकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक हो सकते हैं जो अपनी देनदारियों को अपनी राजस्व धाराओं के साथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वे मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचते हैं। हालाँकि, विदेशी मुद्रा बांड की तुलना में उनके पास छोटा अंतरराष्ट्रीय निवेशक आधार हो सकता है।

ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अब तक की कंपनी की सबसे बड़ी बॉन्ड बिक्री होगी
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 2, 2023