Work Life Balance को लेकर कई महीनों से Infosys के फाउंडर Narayan Murthy चर्चा में बने हुए हैं। अब इसको लेकर L&T चेयरमैन SN Subrahmanyan की भी चर्चा हो रही है। दरअसल, कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में एसएन सुब्रमण्यम ने कहा कि व्यक्ति को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए।

उनके इस बयान पर कई लोगों में आलोचनाएं की है। बॉलीबुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। इसके अलावा हर्ष गोएनका ने भी सुब्रमण्यम के बयान की आलोचना की है।

दीपिका पादुकोण ने क्या कहा?

मशहूर एक्सट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्शन दिया। उन्होंने स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सुब्रमण्यम के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने इसे और बदतर बना दिया। इन लोगों द्वारा यह बयान काफी चौंकाने वाली है। मेंटल हेल्थ भी जरूरी है।

हर्ष गोयनका ने क्या कहा?

आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका ने भी एलएंडटी चेयरमैन के बयान की आलोचना करा। उन्होंने कहा कि #WorkSmartNotSlave अगर व्यक्ति रविवार को भी काम करता है तो उसे 'सन-ड्यूटी'कहेंगे। इसके अलावा छुट्टी को केवल मिथक बना देना चाहिए।

इसके आगे वह कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत और समझदारी के साथ काम करना चाहता हूं। वर्क लाइफ बैलेंस करना केवल ऑप्शन भर नहीं है बल्कि यह बहुत जरूरी है।

SN Subrahmanyan ने क्या कहा?

एलएंडटी के चेयरमैन का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते हैं कि मुझे काफी दुख होता है कि मैं रविवार को काम नहीं कर पाता हूं। अगर मैं रविवार को भी काम करूं तो वह मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी।

चेयरमैन के इस बयान को लेकर एलएंडटी ने स्पष्टीकरण दिया। कंपनी ने कहा कि चेयरमैन का बयान राष्ट्र निर्माण की बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।