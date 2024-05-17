आयकर रिटर्न दाखिल करना AY 2024-25: आयकर विभाग ने AY 2024-25 के लिए ITR-1 में किए बदलाव

वित्त वर्ष 2024 के लिए ITR दाखिल करना: आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय निर्धारण वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2024 के लिए शुरू हो गया है और यह 31 जुलाई, 2024 को समाप्त होगा। यह समय सीमा व्यक्तियों, व्यक्तियों के निकायों या व्यक्तियों के संघों सहित करदाताओं के लिए है। करदाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म हैं। यह काफी हद तक करदाता की आय के स्रोत और पेशे पर आधारित है। सबसे आम ITR फॉर्म ITR-1 है, जिसे सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह विशिष्ट आय मानदंड को पूरा करने वाले निवासी व्यक्तियों के लिए है। इस श्रेणी के तहत दाखिल करने के पात्र वे व्यक्ति हैं जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

आईटीआर-1

उस कर निर्धारण वर्ष के लिए दाखिल किया जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति की कुल आय में निम्नलिखित शामिल हों:

> वेतन/पेंशन से आय

> एक मकान संपत्ति से आय (ऐसे मामलों को छोड़कर जहां हानि पिछले वर्षों से आगे लाई गई हो)

> अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी से जीत और रेस के घोड़ों से आय को छोड़कर)

> संयुक्त आयकर रिटर्न के मामले में, जहां पति/पत्नी या नाबालिग को शामिल किया जाता है, ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब उनकी आय भी उपरोक्त विनिर्देशों तक सीमित हो।

आईटीआर-1 में किए गए बदलाव

1. कर व्यवस्था: ITR-1 फॉर्म भरने वाले करदाताओं को अपने कर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी पसंदीदा कर व्यवस्था को निर्दिष्ट करना होगा। वित्त अधिनियम 2023 द्वारा धारा 115BAC में किए गए संशोधनों के बाद, नई कर व्यवस्था को अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नामित किया गया है। यह स्वचालित आवेदन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), व्यक्तियों के संघों (AOP) और व्यक्तियों के निकायों (BOI) से संबंधित है। पुरानी कर व्यवस्था का उपयोग जारी रखने के लिए, संस्थाओं को स्पष्ट रूप से धारा 115BAC(6) से बाहर निकलना होगा। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय या पेशे के अलावा अन्य स्रोतों से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को धारा 139(1) के तहत प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी पसंदीदा कर व्यवस्था निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है।

2. धारा 80 सीसीएच: वित्त अधिनियम 2023 द्वारा एक अतिरिक्त धारा, धारा 80सीसीएच, पेश की गई थी। यह धारा निर्दिष्ट करती है कि जो व्यक्ति अग्निपथ योजना में नामांकन करते हैं और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेते हैं, वे अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई पूरी राशि पर कर कटौती के हकदार हैं। इस परिवर्तन को समायोजित करने के लिए, आईटीआर फॉर्म 1 को एक नया कॉलम शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया है, जिससे करदाताओं को धारा 80सीसीएच के तहत कटौती के लिए पात्र राशि के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रदान करने की सुविधा मिलेगी।

आईटीआर-1 दाखिल करना

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता ITR-1 फॉर्म के लिए प्री-फिलिंग और फाइलिंग सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत करदाताओं को पोर्टल के माध्यम से या ऑफ़लाइन एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग करके अपना ITR-1 फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता मैनुअल में ITR-1 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

पूर्व-भरे अनुभाग

ITR-1 फॉर्म में कुछ पहले से भरे हुए सेक्शन होते हैं जिन्हें आपको सबमिट करने से पहले सत्यापित/संपादित करना होता है, साथ ही एक सारांश सेक्शन भी होता है जहाँ आपको अपने कर की गणना की समीक्षा करनी होती है। ये सेक्शन हैं - व्यक्तिगत जानकारी, सकल कुल आय और कुल कटौती।