Business Idea: डेयरी बिज़नेस से हर महीने कमाएं लाखों रूपये, कैसे जानिए

आज के समय में दूध से बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले घी, पनीर और दही इसके प्रमुख उदाहरण हैं। घी के लिए जहाँ गाय के दूध की अधिक मांग होती है, वहीं पनीर और दही के लिए भैंस का दूध अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसलिए यदि डेयरी में गाय और भैंस दोनों का पालन किया जाए, तो अधिक मुनाफा कमाने की संभावना रहती है।

डेयरी बिज़नेस

डेयरी शुरू करते समय किसी एक उत्पाद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप केवल गाय पालने की सोच रहे हैं, तो साथ में भैंस भी पालना फायदेमंद हो सकता है। ऐसा करने से आप उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जो गाय या भैंस, दोनों तरह के दूध को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के तौर पर, गाय का दूध मुख्यतः घी के लिए पसंद किया जाता है, जबकि भैंस का दूध पीने और मावा बनाने के लिए ज्यादा उपयोग होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गाय और भैंस दोनों के दूध से बने उत्पादों का बाजार अलग-अलग है, जिससे आप लगातार ग्राहकों की मांग पूरी करते हुए मुनाफे में बने रह सकते हैं।

त्योहारों पर मावा की डिमांड में उछाल आता है, वहीं घी की माँग पूरे साल भर बनी रहती है। चाय और दूध पीने वाले लोग सालभर भैंस के दूध को पसंद करते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम फैट वाला गाय का दूध पीना पसंद करते हैं। खासकर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्ग के परिवार अक्सर कम फैट वाले दूध का सेवन करना पसंद करते हैं।

भैंस का दूध अधिक फैट वाला होता है

डेयरी एक्सपर्ट निर्वेश शर्मा बताते हैं कि भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक फैट होता है। जहाँ भैंस के दूध में फैट की मात्रा 8% तक हो सकती है, वहीं गाय के दूध में यह 3.5% से 5% तक ही होती है। फैट की यह मात्रा ही दोनों के दूध के बाजार को अलग बनाती है। वहीं, बाजार सर्वेक्षण के अनुसार, गाय और भैंस के मिक्स दूध का बाजार अधिक व्यापक है। डेयरी फार्म में क्रॉस ब्रीड, गाय और भैंस को एक ही शेड के नीचे बिना किसी परेशानी के रखा जा सकता है। इस तरह का फार्म उन ग्राहकों की जरूरतें पूरी करता है जो बहुत अधिक या बहुत कम फैट वाला दूध नहीं चाहते, जैसे होटल, अस्पताल, और सामान्य ग्राहक।

डेयरी फार्म के लिए चुनें अच्छी नस्ल की गाय

अच्छी गुणवत्ता वाली गायों की पहचान उनके दूध उत्पादन क्षमता से होती है। 10 लीटर तक दूध देने वाली गायें बाजार में 25,000 से 30,000 रुपये तक में उपलब्ध होती हैं। सही देखभाल करने पर एक गाय हर 13-14 महीने में एक बछड़ा देती है। ज्यादा दूध देने वाली नस्लों में होलस्टीन और जर्सी क्रॉस शामिल हैं। इसके अलावा, गिर, राठी, थारपारकर, साहिवाल आदि भारतीय नस्लें भी डेयरी के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।