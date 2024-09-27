Business Idea: Ola Electric के बिज़नेस पार्टनर बनकर कमाएं हर महीने लाखों रूपये

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने हाल ही में 'नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम' के लॉन्च करने की घोषणा की है। दरअसल इस स्कीम का उद्देश्य "ईवी क्रांति को टियर-2 और टियर-3 शहरी इलाकों तक लेकर जाना है। इन छोटे शहरों में अभी भी इलेक्ट्रिक गाडि़यों की पैठ कम है और लोग धीरे-धीरे खरीद रहे हैं।

advertisement

कंपनी ने 625 पार्टनर्स को किया शामिल

इस प्रोग्राम के तहत, कंपनी ने 625 पार्टनर्स को शामिल किया है ताकि पूरे भारत में अपनी बिक्री नेटवर्क का विस्तार किया जा सके। इसके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक इस साल के त्योहारी सीजन से पहले 1,000 पार्टनर्स को जोड़ने की योजना बना रही है। तो अगर आप भी ओला के साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। कंपनी ने यह भी घोषणा की कि वह 2025 के अंत तक 10,000 पार्टनर्स को बिक्री और सर्विस के लिए ऑनबोर्ड करने की योजना बना रही है। अधिक जानकारी के लिए आप ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक के पास लगभग 800 कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर्स

फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के पास लगभग 800 कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर्स हैं, और 'नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम' के माध्यम से आगामी त्योहारी सीजन तक लगभग 1,800 बिक्री और सेवा केंद्र हो जाएंगे।

अभीओला इलेक्ट्रिक अपने S1 पोर्टफोलियो में छह वैरिएंट्स पेश करती है। S1 Pro और S1 Air की प्रीमियम पेशकशों की कीमत क्रमशः ₹1,34,999 और ₹1,07,499 है, जबकि मास मार्केट वैरिएंट्स S1 X+ की कीमत ₹89,999 और S1 X पोर्टफोलियो (2 kWh, 3 kWh, और 4 kWh) की कीमत क्रमशः ₹74,999, ₹87,999 और ₹1,01,999 है।

रोडस्टर मोटरसाइकिल सीरीज की भी घोषणा

कंपनी ने हाल ही में अपनी रोडस्टर मोटरसाइकिल सीरीज की भी घोषणा की है, जिसमें Roadster X (2.5 kWh, 3.5 kWh, 4.5 kWh), Roadster (3.5 kWh, 4.5 kWh, 6 kWh) और Roadster Pro (8 kWh, 16 kWh) शामिल हैं। इन मोटरसाइकिलों की कीमत क्रमशः ₹74,999, ₹1,04,999 और ₹1,99,999 से शुरू होती है और ये कई सेगमेंट-फर्स्ट तकनीक और प्रदर्शन फीचर्स के साथ आती हैं।



जैसे जैसे ओला के स्कूटरों की बिक्री बढेगी वैसे ही कंपनी को बिजनेस पार्टनर की जरूरत होगी। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो एक बार ओला इलेक्ट्रिक की वेबासाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी ली जा सकती है।