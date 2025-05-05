scorecardresearch
BT TV
स्विगी के शेयर ने पकड़ी रफ्तार, Zomato की खबर के बाद शुरू हुआ बुल रन

Swiggy Share Price : स्टॉक मार्केट के दोनों एक्सचेंज हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में तेजी के बीच स्विगी के शेयर में शानदार तेजी आई है। इस तेजी के पीछे की वजह Zomato का फैसला है। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 5, 2025 16:33 IST
Swiggy share price
Swiggy Share Price: 5 मई 2025 के ट्रेडिंग सेशन में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स की कंपनी स्विगी (Swiggy) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में कंपनी के स्टॉक 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। आज स्विगी के शेयर (Swiggy Share) ₹308.20 प्रति शेयर के भाव पर खुला था, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टॉक 5.7 फीसदी की बढ़त के साथ ₹323 के भाव पर पहुंच गया। 

खबर लिखते वक्त स्विगी के शेयर (Swiggy Share Price) 5.24 फीसदी की तेजी के साथ ₹321.30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।    

शेयर में क्यों आई तेजी

जोमैटो ने हाल ही में बताया कि वह अपन 10 मिनट डिलीवरी यानी इंस्टेंट डिलीवरी को बंद करने वाला है। दरअसल, कंपनी को इस सर्विस से फायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से जौमैटो ने यह फैसला लिया है। जोमैटो के इस फैसले से डायरेक्ट प्रॉफिट स्विगी को होगा। 

पिछले साल अक्टूबर में स्विगी ने BOLT सर्विस शुरू किया था। इस सर्विस के अनुसार 2 किलोमीटर के अंदर आने वाले रेस्टोरेंट या आउटलेट से खाना सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। अब यह सर्विस लोगों को खूब पसंद आ रही है। स्विगी ने बताया कि हर 10 ऑर्डर में से एक ऑर्डर बोल्ट सर्विस में आता है। 

स्विगी के बोल्ट सर्विस को लेकर स्विगी के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि बोल्ड सर्विस लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस सर्विस के जरिये लोगों को जब भूख लगती है तो बोल्ट सर्विस के जरिये उन्हें फटाफट खाना मिल जाता है। आपको बता दें कि स्विगी के इस सर्विस में 45,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसके अलावा इसमें  केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, फासोस, बर्गर किंग और क्योरफूड्स जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। 

क्या है एक्सपर्ट की राय (Swiggy Share Price Target)

Lakshmishree Investments के हेड रिसर्च अंशुल जैन ने स्विगी के शेयर पर कहा कि Swiggy फिलहाल अपने 12 हफ्ते के निचले स्तर ₹317 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साथ ही वॉल्यूम भी कमजोर है। यह दिखाता है कि तेज बिकवाली का दबाव नहीं है। ऐसे सेटअप में आमतौर पर एक तकनीकी उछाल देखने को मिलता है, जो ₹350 के स्विंग हाई जोन तक जा सकता है। हालांकि, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं होने के कारण इस रिबाउंड को ₹350 के पास बिकवाली और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निकट भविष्य में शेयर की स्थिति कमजोर बनी रह सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट विभू जैन ने स्विगी के स्टॉक को लेकर राय दी है कि अभी शेयर की रिकवरी होने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में निवेशकों को शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। 

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Swiggy Ltd ने हाल के निचले स्तर से लगभग 12% की तेज़ बढ़त दर्ज की है, जो मजबूत खरीदारी दिलचस्पी और अल्पकालिक रिवर्सल की संभावना को दर्शाता है। शेयर में वॉल्यूम अचानक बढ़कर 44.62 मिलियन तक पहुंच गया है, जो आक्रामक एकमुश्त खरीदारी (accumulation) का संकेत देता है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि हालांकि कीमत अभी 50 EMA के ऊपर नहीं गई है, लेकिन आज की मजबूत हरे रंग की कैंडल इस लेवल की ओर गति बनती दिखा रही है। RSI भी 53.08 तक पहुंच गया है, जो ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 5, 2025