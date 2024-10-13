भारत के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति जानकर रह जाएंगे हैरान!

भारत के टॉप-100 अमीरों की कुल नेटवर्थ पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गई है। बीते 1 साल में सबसे ज्यादा डॉलर कमाने में गौतम अदाणी टॉप पर रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग के हमले के बाद वो अपनी पहली पोजीशन मुकेश अंबानी के हाथों गंवा चुके हैं।

दुनियाभर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जारी उथल पुथल के बीच भारतीय इकॉनमी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके असर से स्टॉक मार्केट्स भी नई बुलंदियों को छू रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा फायदा देश के अरबपतियों को मिल रहा है। शेयर बाजार में आ रहे इस उछाल से भारतीय अरबपतियों की संपत्ति ने इस साल भारी छलांग लगाई है।

फोर्ब्स की एक ताजा रिपोर्ट

भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति इस साल पहली बार ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है। इन 100 अमीरों में से 80 फीसदी से ज्यादा की कुल संपत्ति में एक साल पहले के मुकाबले इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में एक साल पहले के मुकाबले 30 परसेंट का उछाल आया है। इस तेजी की वजह पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल को माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में निवेशक भारतीय मार्केट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इस बढ़ते भरोसे ने शेयर मार्केट में तेजी का माहौल बना दिया है जो अरबपतियों की संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है।

फोर्ब्स के मुताबिक भारत के सबसे अमीरों की कुल संपत्ति

2019 की उनकी कुल संपत्ति के मुकाबले दोगुनी होकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। पिछले 12 महीनों इन टॉप अमीरों की संपत्ति 316 अरब डॉलर बढ़ी है, जो करीब 40 फीसदी का इजाफा है। इस दौरान 80 परसेंट से ज्यादा सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। इनमें से 58 ने अपनी संपत्ति में 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है, इसके अलावा टॉप-6 अमीरों की कुल संपत्ति में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई हैं। उन्होंने कुल मिलाकर करीब 120 अरब डॉलर कमाए हैं

रिपोर्ट के मुताबिक टॉप-12 अरबपतियों का कुल संपत्ति में करीब आधा हिस्सा है। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अदाणी और विनोद अदाणी ने सबसे ज्यादा 48 अरब डॉलर की कमाई की है और उनकी फैमिली नेटवर्थ बढ़कर 116 अरब डॉलर हो गई है जिसके बाद ये भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने इस साल डॉलर के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कमाई की है और उनकी संपत्ति 27.5 अरब डॉलर बढ़कर करीब 119.5 अरब डॉलर हो गई है और ये भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। तीसरे नंबर पर भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हैं। इस लिस्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी Biological E की महिमा डाटला नई एंट्री हैं। युवा अमीरों में जेरोधा के निखिल और नितिन कामथ भी लिस्ट का हिस्सा हैं। इनके अलावा लिस्ट में शाही एक्सपोर्ट्स के हरीश आहूजा, प्रीमियर एनर्जीस के सुरेंद्र आहूजा सन फार्मा के दलीप सांघवी, आदि और नादिर गोदरेज भी शामिल हैं।