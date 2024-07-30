scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्था"चुनावों के बाद शेयर बाजार की व्यापक रैली, Vinay Paharia की नजर में भारतीय बाजार का भविष्य"

"चुनावों के बाद शेयर बाजार की व्यापक रैली, Vinay Paharia की नजर में भारतीय बाजार का भविष्य"

पीजीआईएम इंडिया निकट भविष्य में मल्टी कैप फंड लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में निवेश करेगा। इससे निवेशकों को डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा, पाइपलाइन में दो और फंड भी हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2024 18:55 IST
लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शेयर बाजार में खासी तेजी आई है
लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शेयर बाजार में खासी तेजी आई है

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेज़ी देखने को मिली है। परिणाम वाले दिन भारी गिरावट के बाद बाजार ने शानदार तरीके से वापसी की और नए रिकॉर्ड बनाए। चुनाव परिणामों के बाद बाजार में रैली आमतौर पर अधिक व्यापक रही है, जिसमें सभी सेगमेंट में तेजी देखने को मिली है। Vinay Paharia CIO PGIM India Mutual Fund ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत ग्रोथ के पीछे के कारणों और शेयर बाजार के भविष्य पर अपने विचार साझा किए हैं।

advertisement

भारतीय बाजार का प्रदर्शन

दिसंबर में 4 लाख करोड़ डॉलर का माइलस्टोन हासिल करने के बाद, इस साल भारतीय बाजार का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पहारिया के अनुसार, भारतीय इक्विटी के मार्केट कैप में बढ़ोतरी स्वस्थ फंडामेंटल, सरकारी नीतियों, उत्पादक निवेश और इंडस्ट्री में क्षमता बढ़ोतरी द्वारा समर्थित है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में बाजार के प्रदर्शन का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में कुछ मंदी की संभावना है।

Also Read: ITR Filing 2024: कैसे करे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल? जाने फाइलिंग के नुकसान और फायदे के बारे में ?

निवेशकों की रुचि

भारतीय इक्विटी में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों की रुचि बढ़ी है। विदेशी निवेशकों ने पिछले साल लगभग 22 बिलियन डॉलर की भारतीय इक्विटी खरीदी। हालांकि, इस साल की पहली छमाही में मामूली सकारात्मक फ्लो देखा गया है। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार खरीदार बने हुए हैं और कैलेंडर ईयर 2024 की पहली छमाही के लिए डीआईआई फ्लो लगभग 29 बिलियन डॉलर था।

चुनावों का असर

हाल के चुनावों के परिणाम से बाजार में उछाल आया है। बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सहयोग से सरकार बनाई, जिससे बाजार में तेजी आई। चुनाव के बाद की रैली पूर्व की रैली की तुलना में काफी व्यापक रही है।

भविष्य की योजनाएँ

पीजीआईएम इंडिया निकट भविष्य में मल्टी कैप फंड लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में निवेश करेगा। इससे निवेशकों को डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा, पाइपलाइन में दो और फंड भी हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 30, 2024