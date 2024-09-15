पीएम मोदी झारखंड से छह नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे

रेल मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को छह नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि अब वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 60 हो गई हैं और 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 से अधिक जिलों को कवर करते हुए प्रतिदिन 120 ट्रिप लगाती हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री आज झारखंड जाएंगे और सुबह करीब 10 बजे टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

रेल मंत्रालय ने कहा, "आज तक (14 सितंबर, 2024) 54 ट्रेनों (108 सेवाओं) के बेड़े के साथ, वंदे भारत ने कुल मिलाकर लगभग 36,000 यात्राएं पूरी की हैं और 3.17 करोड़ से अधिक यात्रियों को ले जाया है।"

बयान के अनुसार, मूल वंदे भारत ट्रेन सेट अब वंदे भारत 2.0 में परिवर्तित हो गया है, जिसमें तीव्र गति, कवच, एंटी-वायरस सिस्टम और वाईफाई जैसी और भी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं।

बयान में कहा गया है, "'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यह बस लाखों यात्रियों को विलासिता और दक्षता प्रदान करते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है।"

ये ट्रेनें जिन छह नए मार्गों को कवर करेंगी वे हैं टाटानगर-पटना, ब्रह्मपुर-टाटानगर, राउरकेला-हावड़ा, देवघर-वाराणसी, भागलपुर-हावड़ा और गया-हावड़ा।

पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 15 फरवरी, 2019 को किया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है, जिससे लाखों यात्रियों को अद्वितीय यात्रा का अनुभव मिलेगा।