वंदे भारत मेट्रो: भुज-अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर 'नमो भारत रैपिड रेल' किया गया

अहमदाबाद से भुज के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम उद्घाटन से ठीक पहले बदल दिया गया है। अब इस ट्रेन को 'नमो भारत रैपिड रेल' के नाम से जाना जाएगा। यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 16 सितंबर को, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल सेवा के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे और स्वयं मेट्रो में सफर करेंगे।

advertisement

वंदे मेट्रो का रूट क्या होगा?

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद वंदे मेट्रो कई रूट्स पर चलेगी, जिनमें कोल्हापुर-पुणे, पुणे-हुबली, नागपुर-सिकंदराबाद, आगरा कैंट-वाराणसी और दुर्ग-विशाखापट्टनम शामिल हैं। पीएमओ की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चलेगी। अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रूट से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यात्री मात्र 35 रुपये में अहमदाबाद के वासना एपीएमसी से गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी एक घंटे में पहुंच सकेंगे।

देश को मिलेगी पहली वंदे मेट्रो: जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

गांधीनगर के आठ स्टेशनों पर यह मेट्रो चलेगी। यह मेट्रो अहमदाबाद के मोटेरा से गांधीनगर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसमें एक कॉरिडोर गिफ्ट सिटी तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर होगी। पहले चरण में यह मेट्रो गांधीनगर के आठ स्टेशनों पर चलेगी, और बाद में इसे सचिवालय, अक्षरधाम, पुराने सचिवालय, सेक्टर 16, सेक्टर 24 और महात्मा मंदिर तक विस्तारित किया जाएगा।

वंदे मेट्रो की टाइमिंग

पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद-भुज वंदे मेट्रो सेवा 9 स्टेशनों पर रुकेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। यह ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। ट्रेन भुज से सुबह 5:05 बजे रवाना होकर सुबह 10:50 बजे अहमदाबाद जंक्शन पहुंचेगी।