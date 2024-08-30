scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाUPI करेगा जिंदगी आसान: अब एटीएम कार्ड के बगैर निकलेंगे पैसे

UPI करेगा जिंदगी आसान: अब एटीएम कार्ड के बगैर निकलेंगे पैसे

UPI-ICD, या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस इंटरऑपरेबल कैश डिपॉज़िट, एक ऐसी सेवा है जिसे कस्टमर को बिना किसी कार्ड की आवश्यकता के एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। यह सेवा पूरी तरह से UPI से जुड़े उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और अकाउंट IFSC से कनेक्ट होकर काम करेगी।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 14:20 IST
ग्राहकों को अब अपने बैंक एटीएम में कैश जमा करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का उपयोग करने की सुविधा मिल गई है, जिससे अब डेबिट कार्ड रखने का झंझट खत्म हो गया है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये सुविधा फिलहाल केवल उन ATM के लिए है जो कैश जमा और निकासी दोनों करने में सक्षम हैं (कैश-रीसाइक्लर मशीनें)। यह ध्यान देने योग्य है कि UPI के माध्यम से कार्डलेस कैश निकासी शुरू में 2023 में उपलब्ध कराई गई थी।

यूपीआई-आईसीडी क्या है?

UPI-ICD, या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस इंटरऑपरेबल कैश डिपॉज़िट, एक ऐसी सेवा है जिसे कस्टमर को बिना किसी कार्ड की आवश्यकता के एटीएम के माध्यम से  पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। यह सेवा पूरी तरह से UPI से जुड़े उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और अकाउंट IFSC से कनेक्ट होकर काम करेगी। 


यूपीआई-आईसीडी कैसे काम करेगा?

एनपीसीआई के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट (यूपीआई आईसीडी) सेवा ग्राहकों को बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा संचालित स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) में आसानी से नकदी जमा करने में सक्षम बनाएगी, इसके लिए वे यूपीआई का उपयोग करके अपने स्वयं के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में भौतिक डेबिट/क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बिना धनराशि स्थानांतरित कर सकेंगे। एनपीसीआई ने कहा कि ये एटीएम कैश रीसाइकलर तकनीक से लैस हैं, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी परेशानी के नकदी जमा और निकाल सकते हैं।

एनपीसीआई ने एक बयान में कहा, "यूपीआई आईसीडी की शुरुआत से ग्राहकों को बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा संचालित एटीएम में यूपीआई का उपयोग करके अपने बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में भौतिक कार्ड की आवश्यकता के बिना नकदी जमा करने की सुविधा मिलती है। ये एटीएम कैश रिसाइकलर मशीनें हैं जिनका उपयोग नकद जमा और निकासी दोनों के लिए किया जाता है। यूपीआई से जुड़े अपने मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) और अकाउंट आईएफएससी का लाभ उठाकर ग्राहक अब नकद जमा कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सहज, समावेशी और सुलभ हो जाएगी।"

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Aug 30, 2024