Mahesh Kumar Jain की जगह लेंगे Swaminathan Janakiraman, बनाये गए RBI के डिप्टी गवर्नर

Newsअर्थव्यवस्थाMahesh Kumar Jain की जगह लेंगे Swaminathan Janakiraman, बनाये गए RBI के डिप्टी गवर्नर

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 21, 2023 15:32 IST
RBI लगातार देश की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है, नियमो में कई बदलाव किये जा रहे है, अब RBI ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, RBI ने अब डिप्टी गवर्नर की कुर्सी पर फेर बदल किया है, मिली जानकरी के मुताबिक Mahesh Kumar Jain की कुर्सी पर अब Swaminathan Janakiraman को RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंगलवार को SBI के MD स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। RBI के वर्तमान DG महेश कुमार जैन का कार्यकाल जून में खत्म होने वाला है। वर्तमान में, RBI के अन्य तीन डिप्टी गवर्नर Michael D Patra, T Rabi Shankar और Rajeshwar Rao हैं। जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद जून 2021 में 2 साल की अवधि के लिए फिर से उन्हें अपॉइंट किया गया। MK जैन ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त होने से पहले IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में काम किया था। 

Also Read:RBI का बड़ा फैसला, पर्सनल और क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना होगा मुश्किल

IDBI बैंक में शामिल होने से पहले, वह इंडियन बैंक के प्रमुख थे। वह बैंक के जोखिम प्रबंधन, विनियामक अनुपालन और स्ट्रेस्ड असेस्ट्स वर्टिकल की देखरेख कर रहे थे। वह डिजिटल बैंकिंग वर्टिकल के प्रमुख के रूप में SBI की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा रहे हैं।जानकीरमन ने यस बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एनपीसीआई के साथ-साथ बैंक ऑफ भूटान के साथ भी काम किया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 21, 2023