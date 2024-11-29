सुपरटेक लिमिटेड दिवाला प्रक्रिया मामले में आज एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की सुनवाई के दौरान घर खरीदारों और अन्य हितधारकों के लिए कई अहम फैसले और चर्चाएं हुईं। आईआरपी (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) द्वारा प्रस्तावित योजना और सिफारिशों पर जोर दिया गया।

एनबीसीसी को सौंपे जाने की सिफारिश:

आईआरपी ने सुपरटेक लिमिटेड की सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) को शामिल करने की सिफारिश की। उन्होंने आगे कहा कि एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी हितधारकों के लिए एक पूरी योजना होगी।

घर खरीदारों से अतिरिक्त भुगतान नहीं:

एनसीएलएटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि घर खरीदारों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं लिया जाएगा। निर्माण लागत में बढ़ोतरी या अन्य कारणों से आवश्यक धनराशि अनबिकी इन्वेंट्री से जुटाई जाएगी। यह निर्णय घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

हितधारकों की आपत्तियों पर चर्चा:

आईआरपी के वकील ने सभी हितधारकों की आपत्तियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें प्रारंभिक निधि, समयसीमा, निर्माण गुणवत्ता, अनुपालन, और वित्तीय लेनदारों को भुगतान से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा और विश्लेषण किया गया।

घर खरीदारों को ब्याज भुगतान:

एनसीएलटी ने कहा कि घर खरीदारों को विलंबित भुगतान का ब्याज दिया जाएगा। हालांकि, इस फैसले से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह घर खरीदारों के लिए एक राहत है।

एनबीसीसी करेगी योजना पर चर्चा:

एनबीसीसी कल सुनवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि, समयसीमा और प्रक्रिया प्रवाह पर अपनी दलीलें पेश करेगी।

निर्माण गुणवत्ता पर मानक:

निर्माण कार्यों में सीपीडब्ल्यूडी (सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) के मानदंडों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि घरों की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो।

सुप्रा कमेटी का गठन:

पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक सुप्रा कमेटी बनाई जाएगी, जो सभी परियोजनाओं पर निगरानी रखेगी। इसके साथ ही, प्रत्येक परियोजना के लिए प्रोजेक्ट-विशिष्ट कमेटियां भी गठित की जाएंगी।