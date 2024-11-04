एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए AI का किया शानदार इस्तेमाल





एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड ने सपनो वाली दिवाली (#SapnoWaliDiwali) अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। इस पहल के जरिये एलटीएफ का मकसद सपनों और आकांक्षाओं को सशक्त बनाने के साथ व्यक्तियों को अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह ऑडियंस को दिवाली की उत्सव भावना के साथ तालमेल बिठाते हुए एक इंटरैक्टिव और यादगार अनुभव भी देता है। ऑडियंस से जुड़ने के लिए एलटीएफ ने एआई (AI)संचालित एक माइक्रोसाइट http://www.sapnowalidiwali.com/ लॉन्च की है।

यह माइक्रोसाइट अनूठी व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से ऑडियंस का मार्गदर्शन करती है। कोई भी व्यक्ति अपने सपने को चुन सकता है, जैसे: घर खरीदना, टू व्हीलर खरीदना, छुट्टी की योजना बनाना, व्यवसाय का विस्तार करना आदि। साथ ही, वह एआई जेनरेटेड अपनी व्यक्तिगत तस्वीर प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति की आकांक्षाओं को दर्शाती है। हर उपयोगकर्ता दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक कस्टमाइज तस्वीर भी डाउनलोड कर सकेगा। इसे वह अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर सकेगा।

अभियान के शुभारंभ अवसर पर एलटीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ श्री सुदीप्ता रॉय ने कहा, “एआई केवल एक प्रचलित शब्द नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है। इसमें बदलाव लाने की क्षमता है। एलटीएफ में हम अनुभवों को बेहतर और पर्सनलाइज्ड करने के लिए एआई की क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। हमारी एआई-संचालित पहल #SapnoWaliDiwali के साथ, हम व्यक्तियों को इस बात के लिए सक्षम बना रहे हैं कि वे अपने सपनों की कल्पना करने और उन्हें हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें। जैसा कि हम दिवाली की भावना का जश्न मनाते हैं, हम बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं।”

एलटीएफ की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कविता जगतियानी ने कहा, “दिवाली एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह वह समय है, जब परिवार और दोस्त नई शुरुआत एवं समृद्धि का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। हमारे #SapnoWaliDiwali अभियान के साथ हम इस उत्सव को एक ऐसे डिजिटल अनुभव के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, जो जीवन में सपने लाता है। ऐसा कर हम उन सपनों को प्राप्त करने की उम्मीद को फिर से जगा रहे हैं, जिसमें एलटीएफ उनका भरोसेमंद साथी है।”

यह अभियान ब्रांड के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव है। एलटीएफ ने ऑडियंस को प्रेरित करने और उनसे जुड़ने के लिए लाइफस्टाइल एवं एंटरटेनमेंट कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी साझेदारी की है। इसके अलावा, एलटीएफ एक प्रतियोगिता भी आयोजित कर रहा है। इसमें ऑडियंसको रोमांचक पुरस्कार जीतने के अवसर के लिए इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपनी एआई-जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।