scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाअगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हुई

अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हुई

गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की रिटेल महंगाई अगस्त में साल-दर-साल बढ़कर 3.65% हो गई, जो पांच साल के निचले स्तर 3.54% से अधिक है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 12, 2024 19:05 IST
अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हुई
अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हुई

गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की रिटेल महंगाई अगस्त में साल-दर-साल बढ़कर 3.65% हो गई, जो पांच साल के निचले स्तर 3.54% से अधिक है। अगस्त की मुद्रास्फीति दर पिछले पांच वर्षों में दूसरी सबसे कम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 4.16% और 3.14% है।

advertisement

मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वीकार्य सीमा 2-6% के भीतर बनी हुई है।

इस उछाल के बावजूद, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वीकार्य सीमा 2-6% के भीतर बनी हुई है। हालाँकि, यह अभी भी RBI के "टिकाऊ 4%" के लक्ष्य से नीचे है, जैसा कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था। कमजोर रुपए और मानसून के जोखिम के कारण निकट भविष्य में मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहने की संभावना है।

अगस्त में सब्जियों की महंगाई दर

अगस्त में सब्जियों की महंगाई दर बढ़कर 10.71% हो गई, जो पिछले महीने 6.83% थी। यह वृद्धि अनियमित मानसून बारिश के कारण फसल की पैदावार पर संभावित असर और बाद में कीमतों में बढ़ोतरी की चिंताओं से जुड़ी है। दालों और अनाजों की महंगाई दर क्रमशः 13% और 7.31% थी।

ईंधन और बिजली

ईंधन और बिजली के लिए, अगस्त में मुद्रास्फीति दर -5.31% थी, जबकि जुलाई में यह -3.66% थी। कपड़ों और जूतों के क्षेत्र में मुद्रास्फीति 2.72% थी, जबकि आवास क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर 2.66% थी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 12, 2024