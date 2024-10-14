Reliance Industries Q2 Results: जानिए कैसे रहे नतीजे?
Reliance Industries ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिया हैं। साल दर साल के हिसाब से तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये ₹2.32 लाख करोड़ रहा है। कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल ₹17,394 करोड़ के मुकाबले इस साल की दूसरी तिमाही में कंसो नेट प्रॉफिट ₹16,563 करोड़ रहा है।
कंसोलिडेटेड एबिटा को देख तो यहां पर भी 4.7% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल दूसरी तिमाही में कंसो EBITDA ₹40,968 करोड़ से घटकर 39,058 करोड़ पर आ गया है। कंसो EBITDA मार्जिन में भी गिरावट है । 17.7% से घटकर 16.9% पर आ गया है।
ऑयल टू केमिकल बिजनेस की परफॉर्मेंस देखें तो O2C रेवेन्यू ₹1.56 लाख करोड़ आया है जो की साल दर साल के हिसाब से 5.1% की बढ़ोतरी दिखता हैl
तेल टू केमिकल EBITDA देखें तो साल 10 साल के हिसाब से 23% बढ़कर ₹12,413 करार आया l ऑयल टू केमिकल EBITDA मार्जिन 11% से गिरकर 8% पर आ गए हैं ( YoY)