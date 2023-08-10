RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 8-10 अगस्त के दौरान क्रेडिट पॉलिसी बैठक के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बरकरार है। भारत को फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव का फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है।

ब्याज दरों के बारे में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि कमेटी ने सर्वसमत्ति से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। कमेटी ने सर्वसमत्ति से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।

ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने से निफ्टी और सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है।

