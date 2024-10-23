scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थापेपरफ्राई ने इंफ्रा.मार्केट के साथ की साझेदारी

पेपरफ्राई ने इंफ्रा.मार्केट के साथ की साझेदारी

अक्टूबर महीने से ही पेपरफ्राई और इंफ्रा.मार्केट बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, अलीबाग, पनवेल, नागपुर और नासिक सहित कई शहरों में इंफ्रा.मार्केट लोकेशंस पर पेपरफ्राई के स्टोर-इन-स्टोर (एसआईएस) फॉर्मेट लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा, इंफ्रा.मार्केट द्वारा संचालित इवास का लक्ष्‍य मुंबई, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और कोलकाता में मौजूदा पेपरफ्राई स्टोर में पेपरफ्राई के मॉड्यूलर फर्नीचर सेगमेंट को मजबूती प्रदान करना है। साथ ही, वे कई ब्रांडों से ग्राहकों को पसंद और जरूरत के अनुसार सेलेक्ट किए गए प्रोडक्ट की पेशकश करेंगे, जो खरीदारी करने का एक बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। इससे ग्राहकों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रभावी ढंग से कल्पना करने और योजना बनाकर उसे पूरा करने की सुविधा मिलेगी।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Oct 23, 2024 12:16 IST
भारत की लीडिंग ई-कॉमर्स फर्नीचर और होम डेकोर कंपनी पेपरफ्राई ( Pepperfry) और अपने इन-हाउस ब्रांड इवास (IVAS) के साथ देश की लीडिंग 
कंस्‍ट्रक्‍शन  मैटेरियल कंपनियों में शामिल इंफ्रा.मार्केट (Infra.Market) ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने और प्रोडक्ट व सर्विसेज की एक बड़ी रेंज की पेशकश करने के लिए की गई है। दोनों कंपनियों की यह साझेदारी घर की सभी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन बनाएगा। जिससे ग्राहकों की पहुंच फर्नीचर, गद्दे और घर की सजावट से लेकर घर के रेनोवेशन सर्विसेज और कंस्‍ट्रक्‍शन से जुड़े मैटेरियल तक, प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक बड़ी रेंज तक बढ़ेगी और ये सभी प्रोडक्‍ट या मैटेरियल एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे।

पेपरफ्राई का लक्ष्य अगले तीन महीनों में इंफ्रा.मार्केट स्टोर्स के भीतर 20 से अधिक एसआईएस फॉर्मेट में विस्तार करना है, जबकि इवास की योजना पेपरफ्राई लोकेशंस में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की है।

 

इस साझेदारी पर पेपरफ्राई के को-फाउंडर और सीईओ आशीष शाह ने कहा कि इंफ्रा.मार्केट और इवास के साथ यह साझेदारी, हमारे ग्राहकों को व्यापक और बिना किसी रुकावट या परेशानी के घर की सभी जरूरतों के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज से जुड़ा समाधान मिल सकेगा। जिससे उनकी खरीदारी का अनुभव बेहतर होगा, जो हमारा लक्ष्य भी है।

 

इस सहयोग से, हम अपनी पेशकश को बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के स्टोर और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं और अपने ग्राहकों को सभी घरेलू जरूरतों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन प्रदान कर सकते हैं। इस साझेदारी से टाइल्स, कस्टम मॉड्यूलर फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट्स, सैनेटरीवेयर से लेकर होम डेकोर, गद्दे और फर्नीचर  तक, सभी एक ही छत के नीचे मिलेगा। इन शहरों के ग्राहकों को अब एक अनूठे ओमनीचैनल अनुभव के माध्यम से हजारों ब्रांड और सैकड़ों प्रोडक्‍ट तक पहुंच प्राप्त होगी।

 

इस साझेदारी का उद्देश्य इंफ्रा.मार्केट और पेपरफ्राई स्टोर में एक डेडिकेटेड सेक्शन शुरू कर घर और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल से जुड़े समाधानों की बढ़ती मांग को पूरी करना है, जिसमें स्टाइलिश घरेलू साज-सज्जा के साथ-साथ क्वालिटी बिल्डिंग मैटेरियल भी शामिल हैं।

 

इंफ्रा.मार्केट द्वारा संचालित इवास, टाइल्स, स्लैब, क्वार्ट्ज, सैनेटरीवेयर, बाथ फिटिंग, पंखे, लाइटिंग, उपकरण, मॉड्यूलर किचन व वार्डरोब, डिजाइनर हार्डवेयर और लैमिनेट्स सहित उत्पादों की एक बड़ी रेंज पेश करके घर के निर्माण और रेनोवेशन के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है।

पेपरफ्राई के साथ हमारी साझेदारी ग्राहकों को उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले अलग अलग समाधानों तक आसानी से पहुंच प्रदान करेगी। यह एक घर के निर्माण को आसान बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा इवास का मानना है कि एक गृहणी अपने घर को बेहतर और आरामदायक जगह बनाने में दिल से काम करती है। पेपरफ्राई के साथ हमारा सहयोग हाई क्वालिटी वाले कंस्‍ट्रक्‍शन  मैटेरियल को सजावट के स्टाइलिश विकल्पों के साथ आसानी से जोड़कर इस प्रयास को बढ़ाता है। पेपरफ्राई के साथ मिलकर, हम कंस्‍ट्रक्‍शन और घर के साज-सज्जा को पूरा कर, पूरे भारत में अपना घर बनाने वालों की अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और किसी घर को एक सपनों का घर में बदल रहे हैं।

ankur tyagi
Oct 23, 2024