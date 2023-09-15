scorecardresearch
महंगाई की मार झेल रहा Pakistan, Subway ने किया 3 इंच का मिनी सैंडविच लॉन्च

बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, पाकिस्तान में कई रेस्तरां ने कीमतें बढ़ा दी हैं या मात्रा कम कर दी है। अगस्त में यहां सालाना आधार पर महंगाई दर 27.38% रही। वहीं पाकिस्तान में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से फूड इंफ्लेशन 38.5% पर पहुंच गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 15, 2023 15:25 IST
महंगाई की बोझ तले Pakistan की हालत ख़राब होती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। रोजना खाने पिने वाले चीजों के दामों में आग लगी हुई है। अब अमेरिका की फास्ट फूड चेन Subway ने महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में तीन इंच का सैंडविच लॉन्च किया है। पहली बार इस फास्ट-फूड चेन ने वैश्विक स्तर पर सैंडविच का मिनी वर्जन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 360 पाकिस्तानी रुपए है। सबवे आमतौर पर 6-इंच और 12-इंच का सैंडविच बेचती है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की पर्चेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में मिनी सैंडविच ऐड किया है। बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, पाकिस्तान में कई रेस्तरां ने कीमतें बढ़ा दी हैं या मात्रा कम कर दी है। अगस्त में यहां सालाना आधार पर महंगाई दर 27.38% रही।

Also Read: रूस में फंसे भारतीय कंपनियों के हजारों करोड़ों रुपए

वहीं पाकिस्तान में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से फूड इंफ्लेशन 38.5% पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। व्यापारियों ने लाहौर, कराची और पेशावर से लेकर देशभर में दुकानें बंद कर दी थी। बढ़ती महंगाई पर जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री Anwar ul Haq Kakar से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों को बिल भरने पड़ेंगे, इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री Mohammad Sohail के मुताबिक IMF से लोन की किश्त मिलने के बावजूद देश चुनौती भरे वक्त से गुजर रहा है। लोन के बदले IMF की तरफ से थोपे गए नियमों ने सारा बोझ लोगों पर शिफ्ट कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई सबसे बड़ी परेशानी है। एक डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 76 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। एक डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले 300.36 रुपए हो गई है।

Sep 15, 2023