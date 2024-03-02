Naukri, 99 Acre फिर से गूगल प्ले स्टोर पर लौटे
वर्तमान में, नौकरी के फ्लैगशिप ऐप और इसके रिक्रूटर वेरिएंट के साथ-साथ नौकरीगल्फ जॉब सर्च ऐप, 99एकड़ और शिक्षा सहित सभी पांच ऐप को बहाल कर दिया गया है और Google के ऐप मार्केटप्लेस पर डाउनलोड के लिए फिर से उपलब्ध हैं।
टेक दिग्गज के प्ले स्टोर से हटाए जाने के ठीक एक दिन बाद, Google ने इन्फो एज के मोबाइल एप्लिकेशन को फिर से बहाल कर दिया है, जिसमें नौकरी, 99एकड़ और शिक्षा जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
वर्तमान में, नौकरी के फ्लैगशिप ऐप और इसके रिक्रूटर वेरिएंट के साथ-साथ नौकरीगल्फ जॉब सर्च ऐप, 99एकड़ और शिक्षा सहित सभी पांच ऐप को बहाल कर दिया गया है और Google के ऐप मार्केटप्लेस पर डाउनलोड के लिए फिर से उपलब्ध हैं।
इससे पहले आज, इन्फो एज ने एक एक्सचेंज में डीलिस्टिंग मुद्दे को तुरंत संबोधित करने के लिए Google के साथ मिलकर अपने चल रहे प्रयासों का खुलासा किया। कंपनी ने Google Play Store पर अपने मोबाइल एप्लिकेशन की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे मामले को तेजी से हल करने में सक्रिय रुख का संकेत मिला।
Google ने पहले दावा किया था कि उसने भारत में डेवलपर्स को उभरती नीतियों को अपनाने के लिए तीन साल से अधिक का पर्याप्त समय प्रदान किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय भी शामिल है। नतीजतन, Google ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र में सुसंगत नीतियों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया, गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संभावित रूप से Google Play से ऐप को हटाया जा सकता है।