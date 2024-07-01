भविष्य के लिए Mega theme! किसमें है Multibagger stocks बनने का दम?

अभी तक आपने डिफेंस, रेलवे जैसी थीम्स के बारे में खूब चर्चा सुनी और इससे खूब पैसा बनाया भी। लेकिन अब वक्त है एक नई थीम को तलाशने का। आपने जरूर सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि भविष्य की इस नई थीम का आधार भी दिखता है। जानते हैं ये नई मेगा थीम भारत की बढ़ती हुई नई समस्या की ओर इशारा करती है। जहां एक तरफ भारत में ये नया संकट तेजी से पनप रहा है, वहीं दूसरी ओर ये नए मौके भी तलाशने की मांग भी बढ़ा रहा है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस नई थीम के जरिए नई मल्टीबैगर निकलेंगे?

बेंगलुरु और दिल्ली की तस्वीरें

आप बेंगलुरु और दिल्ली की तस्वीरें नहीं भूले होंगे। बेंगलुरु में बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते नजर आए थे लोग। तो वहीं दिल्लीवाले पानी की किल्लत से जूझते नजर आए। बेंगलुरु में ये स्थिति हो गई कि नहाने-धोने के लिए भी पानी के लाले पड़ गए, तो वहीं दिल्ली में लोगों को पानी के टैंकरों के लिए घंटों लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। अब ऐसे में इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए और भविष्य के लिए इसे बड़ी आपदा मानते हुए मूडीज रेटिंग्‍स ने चेतावनी जारी की। उसमें कहा गया कि भारत में पानी की बढ़ती समस्‍या उसकी अर्थव्‍यवस्‍था पर भारी पड़ सकती है। जल संकट और जलवायु परिवर्तन से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं देश की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेटिंग एजेंसी की यह वॉर्निंग ऐसे समय में आई है जब खपत और आर्थिक विकास के मामले में भारत और देशों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मूडीज ने भारत को Baa3 स्टेबल रेटिंग दी है। यह सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग है। उसका कहना है कि भारत में पानी की कमी बढ़ रही है। भारत मानसून पर बहुत निर्भर है। पानी की आपूर्ति में कोई भी कमी कारखानों और खेतों के काम को प्रभावित कर सकती है। इससे खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। प्रभावित व्यवसायों और समुदायों की आय में गिरावट आएगी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, कोयला आधारित बिजली उत्पादन और स्‍टील उत्पादन पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मूडीज ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो वॉटर मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है।

वॉटर मैनेजमेंट

तो भारत अगर सबसे अधिक वॉटर मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है तो इस सेक्टर की ग्रोथ को भी समझना जरूरी है। साल 2030 तक पानी की डिमांड मौजूदा सप्लाई के मुकाबले डबल होने की उम्मीद है। ऐसे में wastewater treatment से लेकर distribution infrastructure तक की कंपनियों को फायदा हो सकता है। ऐसे में इस सेक्टर को पुश करने के लिए सरकार की ओर से Atal Mission, Clean Ganga के लिए National Mission , the Jal Jeevan Mission जैसे योजनाएं इस इंड्र्सट् की ग्रोथ को पुश कर रही हैं। आप खुद सोचिए जिस तरह से आबादी बढ़ रही है जाहिर सी बात है संसाधनों की कमी तो होगी। जिस तरह से पिछले 10 सालों में रोड, रेलवे, एयरवे में ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अब रिवर प्यूरिफिकेशन, ड्रिकिंग वाटर, ग्राउंड रिचार्ज और इरिगेशन पर सरकार का पूरा फोकस है।

स्टॉक

अब ऐसे में यहां समझने की जरूरत हैं कि वॉटर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े कौन से स्टॉक हैं, जो समय की मांग के हिसाब से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है? या कहें कि मल्टीबैगर स्टॉक बनने का दम रखते हैं?

मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह

तो बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि 3 स्टॉक हैं जो भविष्य के लिए अच्छे रिटर्न देने का दम रखते हैं। उनका कहना है कि वाटर मैनेजमेंट थीम आगे के लिए बेहद जरूरी सेक्टर भी है। इसमें Ems share, banka bioLoo और va tech wabag शेयर शामिल है।

EMS

तो सबसे पहली कंपनी EMS की बात हुई। आपको बता दें कि ये कंपनी wastewater collection, treatment और disposal के बिजनेस से जुड़ी है। ये कंपनी engineering, design से लेकर installation waste वाटर treatment facilities मुहैया कराते हैं। इस कंपनी के पास सरकार की ओर से बड़े ऑर्डर हैं। Company is almost debt free. Promoters की हिस्सेदारी करीब 70% है। एक महीने में ये स्टॉक 35 प्रतिशत भाग चुका है। एक साल में पैसा डबल कर चुका है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह को इस स्टॉक में काफी दम दिख रहा है। 1000 से 1200 के टागरेट दिया है।

Banka BioLoo

दूसरा स्टॉक है Banka BioLoo.. ये कंपनी पानी को साफ करने के लिए वाटर केमिकल पर काम करती है। ये कंपनी water, sanitation और hygiene infrastructure यानि WaSH industry पर काम करती है। sanitation के हिसाब से देखें तो ये कंपनी Bio toilets और Controlled discharge toilet system के बिजनेस से भी जुड़ी है। ये स्टॉक करीब 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।

पिछले एक साल में ये कंपनी 50 प्रतिशत तक के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स देखें तो Net Sales में 99.36% की छलांग है, लेकिन कंपनी का लॉस भी काफी कम हुआ है।

VA Tech Wabag

VA Tech Wabag की बात की जाए तो ये कंपनी complete water treatment solution provider. इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो design, supply, installation, construction, ड्रिकिंग वाटर के लिए operational management, wastewater, industrial water treatment में अहम भूमिका निभाती है। करीब 25 देशों में कंपनी ऑपरेशनल है। अबतक करीब 1400 प्रोजेक्ट्स ऑपरेट कर चुकी है। इस कंपनी की मोनपॉली है।