'ब्याज दरों में कटौती न करना फेड की मूर्खता है' : Elon Musk

Billionaire Elon Musk ने रविवार को कहा कि Federal Reserve को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए और यह मूर्खता है कि Central Bank of America ने अभी तक ऐसा नहीं किया।

Musk का यह बयान सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट के जवाब में आया, जिसमें पिछले हफ़्ते कमजोर डेटा के चलते चिंता जताई गई थी कि Fed ने ब्याज दरों को बहुत लंबे समय तक ऊंचा रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है।

advertisement

Also Read: Q1 Result: Bharti Airtel, ONGC, LIC, Vedanta और Tata Power सहित कई प्रमुख कंपनियाँ इस सप्ताह अपने रेवन्यू की घोषणा करेंगी

पॉलिसी निर्माताओं ने पिछले हफ़्ते Fed की बेंचमार्क रातोंरात ब्याज दर को 5.25%-5.50% के दायरे में स्थिर रखा, लेकिन उन्होंने 17-18 सितंबर की बैठक में दर में कटौती का दरवाजा खोला। व्यापारियों का मानना है कि उस बैठक में कटौती लगभग निश्चित है।

फेड के अध्यक्ष Jerome Powell ने बुधवार को कहा कि यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपनी अपेक्षित दिशा में चलती है, तो केंद्रीय बैंक अगले महीने ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। यह संकेत उस दो साल से अधिक समय की लड़ाई के अंत के करीब है, जो महंगाई के खिलाफ चल रही है, लेकिन यह देश के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के बीच में है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

मस्क के बयान ने इस बात को उजागर किया है कि कैसे उच्च ब्याज दरें आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं, तो यह उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण लेना महंगा बना देती है, जिससे खर्च में कमी आ सकती है। इससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है, जो अंततः रोजगार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और ब्याज दरों में कटौती की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यदि ब्याज दरें कम होती हैं, तो यह उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

आगामी बैठकें

फेडरल रिजर्व की अगली बैठक 17-18 सितंबर को होने वाली है, जहां नीति निर्माताओं को वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेना होगा। यदि वे ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लेते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव होगा, न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी।

निवेशकों की प्रतिक्रिया

बाजारों में मस्क के बयान के बाद हलचल देखी गई है। निवेशक अब यह देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा। यदि ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो यह शेयर बाजारों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।

advertisement

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फेड दरों में कटौती करता है, तो यह अमेरिकी डॉलर की ताकत को प्रभावित कर सकता है और अन्य देशों की केंद्रीय बैंकों को भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

एलन मस्क का यह बयान अमेरिकी केंद्रीय बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है, तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। निवेशकों और अर्थशास्त्रियों की नजरें अब अगले महीने होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि क्या फेड अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करेगा या नहीं।