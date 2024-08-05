Q1 Result: Bharti Airtel, ONGC, LIC, Vedanta और Tata Power सहित कई प्रमुख कंपनियाँ इस सप्ताह अपने रेवन्यू की घोषणा करेंगी
कॉर्पोरेट रेवन्यू का मौसम जारी है, इसलिए बाजार में इस सप्ताह कई प्रमुख कंपनियां अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करेंगी।
वित्त वर्ष 2024-25 (Q1 FY25) की पहली तिमाही के लिए इंडिया इंक की आय ने मिश्रित प्रदर्शन दिखाया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग परिणामों को दर्शाता है। जबकि IT कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर परिणाम दर्ज किए हैं, बैंकों ने थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन किया है।
जैसे-जैसे आय का मौसम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, Bharti Airtel, ONGC, LIC, Vedanta और Tata Power सहित कई प्रमुख कंपनियाँ इस सप्ताह अपने परिणामों की घोषणा करने वाली हैं।
Q1 रेवन्यू की होने वाली घोषणा - August 5 to August 10
5 अगस्त से 10 अगस्त का हफ़्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें कई कंपनियाँ अपनी आय की घोषणा करने वाली हैं। निम्नलिखित प्रमुख कंपनियों का विवरण है जो अपने परिणाम रिपोर्ट कर रही हैं:
अगस्त 5, 2024 - Bharti Airtel, ONGC, Marico, Bharti Hexacom, Honeywell Automation, Deepak Nitrite, Motherson Sumi, Tata Chemicals, Brigade Enterprises, Devyani International, and Triveni Turbine and others.
अगस्त 6, 2024 - Power Finance Corp, Vedanta, Tata Power, Britannia Industries, TVS Motor, Bosch, Shree Cement, Solar Industries, Lupin, Linde India, PB Fintech, PI Industries, Berger Paints, Gujarat Gas and others.
अगस्त 7, 2024 - Pidilite Industries, Godrej Consumer, NHPC, Abbott India, Coromandel International, AIA Engineering, NLC India, BSE Ltd, Apollo Tyres, Aditya Birla, Ipca Labs, Godrej Industries, BASF India, Dr. Lal Pathlabs and others.
अगस्त 8, 2024 - Life Insurance Corp, ABB India, Eicher Motors, RVNK, Oil India, Bharat Forge, Cochin Shipyard, Container Corp, SAIL, MRF, Astral, Page Industries, Biocon, Global Health, Timken India, Bayer Cropscience and others.
अगस्त 9, 2024 - Trent, Grasim Industries, Zydus, Info Edge, General Insurance, Berger Paints, Alkem Labs, SJVN, Bharat Dynamics, Sun TV Network, Cholamandalam Financial Holdings, Aarti Industries, and others.
अगस्त 10, 2024 - Aurobindo Pharma, APL Apollo Tubes, Finolex Cables, Vinati Organics, Bombay Burmah Trading, and others.