घरेलू लेनदेन से अधिक राजस्व प्राप्ति के कारण नवंबर माह में जीएसटी संग्रह 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

1 दिसंबर को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 34,141 करोड़ रुपये रहा, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 43,047 करोड़ रुपये रहा, जबकि एकीकृत आईजीएसटी 91,828 करोड़ रुपये दर्ज किया गया और उपकर से 13,253 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में कुल सकल जीएसटी राजस्व 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.68 लाख करोड़ रुपये था।

समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.4 प्रतिशत बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात पर कर से राजस्व लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 42,591 करोड़ रुपये हो गया।

माह के दौरान 19,259 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.9 प्रतिशत कम है।

रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया।

अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ जो 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरा सबसे अच्छा जीएसटी संग्रह था। अब तक का सबसे अधिक संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

अक्टूबर में जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। सितंबर में जीएसटी के रूप में 1.73 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जो उस महीने में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

इस बीच, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21 दिसंबर को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की अगली बैठक की अध्यक्षता करेंगी। परिषद की बैठक पहले नवंबर में होनी थी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और उसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र के कारण इसमें देरी हो रही है।

जीएसटी परिषद की बैठक में दो लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिन पर संबंधित मंत्री समूह द्वारा चर्चा की गई है - स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना, और कुछ बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर बहुप्रतीक्षित दर को तर्कसंगत बनाना। परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को हुई थी।

19 अक्टूबर को हुई बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के समूह ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा। दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह ने भी 19 अक्टूबर को बैठक की, जिसमें 20 लीटर से अधिक के पैकेज्ड पानी पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने, 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और व्यायाम नोटबुक पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया। इस कदम का उद्देश्य आवश्यक उत्पादों को अधिक किफायती बनाना है, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए।