BT TV
Flipkart Amazon Festival Sale के 3 दिन के आंकड़ों ने चौंकाया!

त्योहारी सीजन में बंपर बिक्री का होने का भरोसा ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल के शुरुआती 3 दिनों के आंकड़ों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। डिस्काउंट्स और ऑफर्स के दीवाने भारतीय ग्राहक पहले दिन से ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल का जमकर फायदा उठा रहे हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 2, 2024 15:32 IST

त्योहारी सीजन में बंपर बिक्री का होने का भरोसा ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल के शुरुआती 3 दिनों के आंकड़ों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। डिस्काउंट्स और ऑफर्स के दीवाने भारतीय ग्राहक पहले दिन से ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल का जमकर फायदा उठा रहे हैं। 

Datum Intelligence के आंकड़े

Datum Intelligence के आंकड़ों के मुताबिक ऑनलाइन रिटेलर्स ने 26 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान 3 दिनों में 26 हजार 500 करोड़ रुपए की बिक्री की है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 26 परसेंट ज्यादा है। इसके बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां अनुमान लगा रही हैं कि इस साल उनकी बिक्री 20 से 25 फीसदी ज्यादा हो सकती है। इन कंपनियों को इस साल कुल 1 लाख करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान है जो 23 फीसदी की ग्रोथ होगी

हालांकि ये सेल दीवाली तक आती जाती रहती है लेकिन इसका पहला हफ्ता बिक्री के लिहाज से सबसे खास आता है। दरअसल, इन 7 दिनों का -फेस्टिव सेल की कुल बिक्री में 60 फीसदी योगदान होता है। इस साल की सेल में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम और जनरल मर्केंडाइड का 79 फीसदी हिस्सा है । फ्लिपकार्ट का कहना है कि इसके अलावा फैशन, ग्रॉसरी, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रॉडक्ट्स की बिक्री में भी 2 से 4 गुना का इजाफा हुआ है।

करोड़ो यूजर्स ने फ्लिपकार्ट की साइट पर विजिट

अगर अलग अलग कंपनियों को मिल रहे ऑर्डर और समर्थन को देखें तो शुरुआती दिनों में 33 करोड़ यूजर्स ने फ्लिपकार्ट की साइट पर विजिट किया है। इस दौरान मोबाइल्स, इलेक्ट्रिकॉनिक्स, बड़े अप्लायंसेज, फैशन, ब्यूटी और होम प्रॉडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड रही है। इनमें भी प्रीमियम प्रॉडक्ट्स इस बार ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। मीशो ने प्रीमियम प्रॉडक्ट्स की डिमांड में ढाई गुना तेजी दर्ज की है। इस तरह के प्रॉडक्ट्स खरीदने वाले 45 फीसदी ग्राहक पहली बार प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं।

ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाले ऑर्डर्स में अगर शहरों से साइज के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करें तो मेट्रो शहरों का 55-60 फीसदी और टियर टू या इससे छोटे शहरों का 40 से 45 परसेंट हिस्सा है। इस बार की सेल में खास बात है कि ऑर्डर डिलीवरी में तेजी आने से भी बाजार में भरपूर उत्साह बना हुआ है।

