scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाकेनरा बैंक का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैक

केनरा बैंक का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैक

कुछ दिन पहले, एक्सिस बैंक ने भी इसी तरह का साइबर हमला झेला था। इस घटना के दौरान, प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक्सिस बैंक के सपोर्ट हैंडल को हैक कर लिया गया था, जिसके कारण क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अनधिकृत पोस्ट किए गए थे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2024 15:41 IST
Canara Bank
Canara Bank

केनरा बैंक के सोशल मीडिया हैंडल को 22 जुलाई को एक्स प्लैटफॉर्म पर हैक कर लिया गया था। हैकर ने हैंडल का यूजरनेम बदल दिया, जिससे यूजर और बैंकिंग अधिकारी चिंतित हो गए। अभी तक केनरा बैंक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।


कुछ दिन पहले, एक्सिस बैंक ने भी इसी तरह का साइबर हमला झेला था। इस घटना के दौरान, प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक्सिस बैंक के सपोर्ट हैंडल को हैक कर लिया गया था, जिसके कारण क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अनधिकृत पोस्ट किए गए थे। एक्सिस बैंक ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि उल्लंघन की सीमा का पता लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि उसके ग्राहक और संचालन किसी संभावित जोखिम में हैं या नहीं।

advertisement

(अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है)

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Jun 23, 2024