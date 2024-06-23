केनरा बैंक का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैक

केनरा बैंक के सोशल मीडिया हैंडल को 22 जुलाई को एक्स प्लैटफॉर्म पर हैक कर लिया गया था। हैकर ने हैंडल का यूजरनेम बदल दिया, जिससे यूजर और बैंकिंग अधिकारी चिंतित हो गए। अभी तक केनरा बैंक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।



कुछ दिन पहले, एक्सिस बैंक ने भी इसी तरह का साइबर हमला झेला था। इस घटना के दौरान, प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक्सिस बैंक के सपोर्ट हैंडल को हैक कर लिया गया था, जिसके कारण क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अनधिकृत पोस्ट किए गए थे। एक्सिस बैंक ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि उल्लंघन की सीमा का पता लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि उसके ग्राहक और संचालन किसी संभावित जोखिम में हैं या नहीं।

