Budget 2024 Live Updates in Hindi: बजट वाले टैब के साथ नजर आएंगी वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman, थोड़ी देर में होगा फोटो सेशन

नरेंद्र मोदी की सरकार आज दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट (Interim Budget) पेश करने जा रही है। चूंकि कुछ ही महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। चुनावी साल की वजह से यह पूर्ण बजट नहीं है। यह अंतरिम बजट होगा। आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारण के नाम पर लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वो ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम है। मनमोहन सिंह, चिदंबरम, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा ने 5 बार बजट पेश कर चुके हैं। अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं।

कितनी होगी भारत की ग्रोथ रेट?

वित्त मंत्रालय ने एक रिव्यू रिपोर्ट में कहा कि इस अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की इकोनॉमी लगभग 7% की दर से बढ़ सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2% और 2021-22 में 8.7% की दर से बढ़ी। भारत लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

बजट से पहले नड्डा ने की सरकार की तारीफ

अंतरिम बजट पेश होने से पहले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया कि संसद में बजट सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण 'विकसित भारत' निर्माण का पथ प्रशस्त करने के साथ समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पिछले 10 साल में युवाशक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब के उत्थान को समर्पित नीतियों ने उल्लेखनीय परिणाम लाए हैं। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और तेज विकास के साथ युगान्तरकारी निर्णयों से राष्ट्रोत्थान की दिशा में हम निरंतर अग्रसर हैं।

वित्त मंत्रालय पहुंचीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। वहां वित्त मंत्री ने बजट टीम के साथ मुलाकात की। थोड़ी देर में वित्त मंत्री के साथ बजट टीम का फोटो सेशन होगा। इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी। फिर वह संसद जाएंगी और वहां कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेंगी।

वित्त राज्यमंत्री कराड मंत्रालय पहुंचे

वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड अपने दिल्ली आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं।

वित्त मंत्रालय में हलचल तेज

वित्त मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। वित्त मंत्री मंत्रालय में बजट टीम से मिलेंगी और फिर वित्त मंत्रालय के गेट नंबर-2 पर बजट टीम के साथ फोटो सेशन होगा। इसमें पूरी बजट टीम और वित्त मंत्री रहेंगी।

फिस्कल डेफिसिट कम करने का टारगेट

पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह, पिछले साल भी केंद्रीय बजट 2023-24 पेपरलेस फॉर्म में पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 5.9% रखा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का इरादा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है।

इस बार कितना हो सकता है Capital Expenditure?

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में 2023-24 में Capital Expenditure को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया था , जो जीडीपी का 3.3% था। यह 2019-20 के Capital Expenditure का लगभग तीन गुना था। इसके अलावा, सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। देश का एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 6 साल में 4.6% की औसत एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है।