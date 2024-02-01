Budget 2024 Live Updates in Hindi: देश में खुलीं 390 नई यूनिवर्सिटी और 1.4 करोड़ युवाओं को किया ट्रेंड
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में 390 नई यूनिवर्सिटी ओपन की गई हैं। इसके अलावा 7 नए आईआईटी (7 IIT) 16 आईआईआईटी (16 IIIT) 15 एम्स (15 AIIMS) खोले गए हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जानकारी दी की इतना ही नहीं 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का बस एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास। गरीब, महिलाओं, युवा और अन्नदाता उनकी आवश्यकता, आकांक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ज्यादा से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजों खोलने पर जोर दिया। देश के मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारी सरकार आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की गारंटी दे रही है। हर क्षेत्र में विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप 28% बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 के लिए अंतरिम बदट पेश कर रही हैं। देश की एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का रखा गया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आए हैं। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।य़ वित्त मंत्री ने कहा, 'चार सालों में तेज गति के साथ आर्थिक विकास हुआ है। मतस्य उत्पादन दोगुना हुआ है।'मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला।